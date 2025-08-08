Минюст включил в реестр иноагентов писателя Андрея Мовчана

Долиев, по данным Минюста, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Он принимал участие в создании и распространении сообщений иноагентов. Распространял недостоверную информацию о проводимой органами власти РФ политике, а также об избирательной системе в стране. Кроме того, он выступал против проведения спецоперации и взаимодействовал с организацией, включенной в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.