Главная / Политика /

Минюст включил в реестр иноагентов писателя Андрея Мовчана

В список также вошли проект «Продолжение следует», политолог Михаил Долиев, актриса Оксана Мысина и политик Андрей Сивенок
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минюст обновил реестр иноагентов, включив в него в том числе специалиста по инвестициям, писателя Андрея Мовчана. Это следует из соответствующего сообщения ведомства.

Кроме того, в список министерства попали проект о поиске смысла жизни «Продолжение следует», политолог и публицист Михаил Долиев, актриса Оксана Мысина и политик Андрей Сивенок.

По данным ведомства, проект «Продолжение следует» распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армиии. Кроме того, проект выступал против спецоперации на Украине, осуществлял пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Минюст признал иноагентом движение «Наш выход»

Общество

Долиев, по данным Минюста, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Он принимал участие в создании и распространении сообщений иноагентов. Распространял недостоверную информацию о проводимой органами власти РФ политике, а также об избирательной системе в стране. Кроме того, он выступал против проведения спецоперации и взаимодействовал с организацией, включенной в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Мовчан также распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил (ВС) РФ. Выступал против спецоперации и принимал участие в создании материалов иностранных агентов.

Мысиной же вменяются распространение недостоверной информации о решениях в РФ, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она также выступала против специальной военной операции на Украине и принимала участие в распространении материалов иноагентов.

Сивенок принимал участие в распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти, и избирательной системе в РФ.

11 июля Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов общественное движение «Наш выход», активистов Павла Елизарова и Раису Зубареву, журналистов Дарью Литвишко и Валерия Поташова, а также блогера Николая Росова.

