Минюст признал иноагентом движение «Наш выход»В перечень также вошли пять физических лиц
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов общественное движение «Наш выход», активистов Павла Елизарова и Раису Зубареву, журналистов Дарью Литвишко и Валерия Поташова, а также блогера Николая Росова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По мнению Минюста, движение «Наш выход» распространяло недостоверные данные о решениях органов публичной власти России и сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, а также выступало против спецоперации. Оно участвовало в создании материалов иноагентов и организаций, внесенных в перечень нежелательных на территории страны. Кроме того, одним из основателей движения является лицо, включенное в реестр иноагентов, а его руководитель участвует как респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.
Утверждается, что Елизаров принимал участие в распространении сообщений иноагентов и организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, чья деятельность считается нежелательной в России. Он также делился недостоверной информацией о политике российских властей, выступал против спецоперации на Украине и взаимодействует с иностранными организациями, в частности с теми, деятельность которых признана нежелательной. Активист проживает за пределами РФ.
Зубарева, как говорится в материалах ведомства, распространяла недостоверные сведения о решениях органов власти в РФ, призывала к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности страны, и выразила мнение против спецоперации. Она также принимала участие в создании материалов иноагентов и проживает не в России.
Литвишко делилась недостоверными данными о политике российской власти и сведениями, которые направлены на формирование негативного образа ВС РФ, считает Минюст. Она участвовала в распространении сообщений иноагентов и организаций, внесенных в список иностранных и международных организаций, чья деятельность считается нежелательной в РФ. Журналист также взаимодействует с иноагентами и проживает за пределами России.
Против спецоперации также высказался Поташов. Кроме того, он участвовал в распространении сообщений иноагентов и организации, деятельность которой считается нежелательной в России, и делился недостоверной информацией о решениях органов власти.
По сведениям ведомства, Росов делился недостоверными данными о политике органов публичной власти РФ, был против спецоперации на Украине и принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов.
В России статус иностранного агента появился с 2012 г. Его получение влечет утрату возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Кроме того, россиянам, которые признаны иноагентами, оформляют отдельные специальные счета для получения дохода от творческой деятельности.
11 июля комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об ужесточении требования к иноагентам. Документ увеличивает штрафы за нарушение маркировки их материалов до 500 000 руб. Привлечение человека с таким статусом к уголовной ответственности станет возможным после его привлечения к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Штрафы за несоблюдение требований Минюста для иноагентов составят для граждан от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 300 000 руб., для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 руб.