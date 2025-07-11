Минюст признал иноагентом движение «Наш выход»

11 июля комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об ужесточении требования к иноагентам. Документ увеличивает штрафы за нарушение маркировки их материалов до 500 000 руб. Привлечение человека с таким статусом к уголовной ответственности станет возможным после его привлечения к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Штрафы за несоблюдение требований Минюста для иноагентов составят для граждан от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 300 000 руб., для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 руб.