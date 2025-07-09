Что означает признание Йельского университета нежелательной организацией

Что означает признание Йельского университета нежелательной организациейФакт обучения в вузе не может послужить поводом для привлечения к уголовной или административной ответственности, считают эксперты
Генеральная прокуратура признала Йельский университет США (Yale University) нежелательной организацией на территории России. Решение об этом опубликовано на сайте ведомства. Согласно позиции Генпрокуратуры, деятельность вуза «направлена на нарушение территориальной целостности» страны, «международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране».
В университете есть Школа международных отношений, которая обучает «оппозиционных лидеров иностранных государств», отметили в Генпрокуратуре.
Среди российских выпускников программы – представители Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией), говорится в решении. Они «для эскалации протестной активности в РФ использовали полученные в школе знания и технологии», утверждает ведомство. Кроме того, университет проводит работу по обоснованию изъятия российских активов западными странами «с целью последующего их использования для финансирования ВСУ», говорится на сайте.
Вуз входит в престижную Лигу плюща – ассоциацию восьми частных американских вузов. Среди его выпускников, в частности, пять президентов США, в том числе Джордж Буш-старший, его сын Джордж Буш-младший, вице-президент США Джей ди Вэнс и проч. В глобальном рейтинге QS World University Rankings Йель занимает 21-е место, а в рейтинге лучших высших заведений США по версии Forbes – четвертое. Медианная зарплата выпускников через 10 лет после окончания этого университета составляет, по оценке издания, $168 300.
Выпускники Йельского университета, окончившие его до соответствующего решения Генпрокуратуры, не могут быть привлечены к уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов. По его словам, обратной силы статья иметь не может. Самое логичное решение сейчас, по мнению адвоката, – разрыв контрактов российских студентов и их перевод в другие, не признанные нежелательными, западные университеты. После окончания вуза выпускники обязаны, согласно закону, либо сопровождать упоминание вуза в резюме пометкой о его статусе, либо исключать его название из анкеты, отметил адвокат.
Обучение в Йельском университете может помешать построить карьеру на государственной службе, считает адвокат Виолетта Волкова. Но сам факт обучения в вузе не может послужить достаточным поводом для привлечения к уголовной или административной ответственности, добавила она.
Трудоустройство выпускников с дипломом Йельского университета будет зависеть от места работы, предположил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Если выпускник решит пойти в коммерческую структуру, то здесь один подход. Если работать на государственную службу с допуском к секретным документам – уже другой», – отметил депутат. Нилов считает, что такой диплом может «привлечь внимание» при трудоустройстве на государственную должность или в спецслужбы.
До этого Генпрокуратура уже признавала нежелательными высшие учебные заведения. Например, в октябре 2023 г. под ограничения попал австрийский Центрально-Европейский университет