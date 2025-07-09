Что означает признание Йельского университета нежелательной организацией

Выпускники Йельского университета, окончившие его до соответствующего решения Генпрокуратуры, не могут быть привлечены к уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов. По его словам, обратной силы статья иметь не может. Самое логичное решение сейчас, по мнению адвоката, – разрыв контрактов российских студентов и их перевод в другие, не признанные нежелательными, западные университеты. После окончания вуза выпускники обязаны, согласно закону, либо сопровождать упоминание вуза в резюме пометкой о его статусе, либо исключать его название из анкеты, отметил адвокат.