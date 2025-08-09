Белоусов посетил объекты военной инфраструктуры Балтийского флота

Белоусов посетил объекты военной инфраструктуры Балтийского флотаСистемы обнаружения диверсионных средств прошли модернизацию, доложили главе Минобороны
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время рабочей поездки проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Белоусов заслушал доклады командования флота о задачах объединения и мероприятиях по обеспечению безопасности в регионе. Командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин доложил, что для совершенствования организации охраны и обороны объектов проведена модернизация системы обнаружения диверсионных средств.
Министр обороны в акватории Военной гавани и Калининградского морского канала ознакомился с действиями военных на тренировке по отработке экипажами кораблей и катеров, расчетами ПВО и маневренными огневыми группами действий по защите пункта базирования. Командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко рассказал ему о мерах по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению безопасности главной военно-морской базы Балтийского флота.
Белоусов проверил подразделения войск ПВО в области, заслушал доклады командования об организации боевого дежурства, составе дежурных сил и мерах по эффективному противодействию угрозам. В завершение работы он провел совещание с командованием Балтийского флота и дал несколько поручений.
18 мая помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в обращении по случаю Дня Балтийского флота заявил, что в нынешней сложной военно-политической обстановке флот укрепляет позиции и эффективно обеспечивает безопасность судоходства, пресекая провокационные действия ВМС недружественных стран. По его мнению, флот успешно справляется с вызовами, демонстрируя высокую боевую готовность и профессионализм.