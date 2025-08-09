Белоусов посетил объекты военной инфраструктуры Балтийского флота

Министр обороны в акватории Военной гавани и Калининградского морского канала ознакомился с действиями военных на тренировке по отработке экипажами кораблей и катеров, расчетами ПВО и маневренными огневыми группами действий по защите пункта базирования. Командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко рассказал ему о мерах по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению безопасности главной военно-морской базы Балтийского флота.