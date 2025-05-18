Патрушев сообщил о роли Балтийского флота в укреплении обороноспособности РФ

Датой основания Балтийского флота считается 18 мая 1703 г. В этот день под командованием Петра I флотилия Армейского флота из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков одержала первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных корабля. Все участники боя получили специальные медали с надписью «Небываемое бывает».