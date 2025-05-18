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Патрушев сообщил о роли Балтийского флота в укреплении обороноспособности РФ

Ведомости

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в своем обращении по случаю Дня Балтийского флота подчеркнул, что в текущей сложной военно-политической обстановке флот не только укрепляет свои позиции, но и эффективно обеспечивает безопасность судоходства, пресекая провокационные действия ВМС недружественных государств.

Патрушев поздравил весь личный состав, ветеранов и гражданских специалистов Балтийского флота, отметив его историческую роль как колыбели российского Военно-Морского флота. В обращении особо подчеркивалось, что основанный Петром Первым флот на протяжении всей своей истории демонстрирует образцы героизма, мужества и преданности Отечеству.

Говоря о современных задачах, председатель Морской коллегии отметил, что балтийцы продолжают совершенствовать свое мастерство в ходе учений на Балтике и в дальних походах, надежно защищая морские рубежи России. По его словам, флот успешно справляется с вызовами текущей военно-политической обстановки, демонстрируя высокую боевую готовность и профессионализм.

Датой основания Балтийского флота считается 18 мая 1703 г. В этот день под командованием Петра I флотилия Армейского флота из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков одержала первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных корабля. Все участники боя получили специальные медали с надписью «Небываемое бывает».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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