Эксперты разглядели в реформе МСУ угрозу некоторым партиям на местном уровне

Партийное представительство на муниципальном уровне изначально было очень слабым, особенно в сельских районах и на уровне поселений, сказал в беседе с «Ведомостями» политолог Ростислав Туровский. «Ликвидация поселенческого уровня местного самоуправления резко сократит карьерные возможности для местных партийных активистов, что снизит их мотивацию и может привести к оттоку кадров. На самом деле это коснется всех партий, включая «Единую Россию», – отмечает он. При этом у «Единой России» нехватка заинтересованного партийного актива может быть компенсирована, а у остальных партий проблема с карьерными лифтами станет еще более острой, считает Туровский. Политолог Алексей Макаркин полагает, что муниципальная реформа в контексте уменьшения числа кампаний сильнее всего бьет по КПРФ, фракция которой в Госдуме голосовала против принятия соответствующего закона.