Эксперты разглядели в реформе МСУ угрозу некоторым партиям на местном уровне

Эксперты разглядели в реформе МСУ угрозу некоторым партиям на местном уровнеПолитические силы теряют привычные площадки, а их активисты – карьерные возможности
Реформа местного самоуправления (МСУ), подразумевающая, в частности, ликвидацию поселенческого уровня (в окончательной редакции закона «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» этот вопрос отдали на усмотрение регионов, но десятки субъектов Федерации уже перешли на одноуровневую модель МСУ), упраздняет и площадки, на которых могут проявлять свою активность политические партии и общественные организации. Об этом говорится в аналитическом докладе политолога Александра Кынева «Департизация на паузе (но не везде), самих партий все меньше».
Новая реформа МСУ, резко сокращая число выборов в стране, бьет по основе деятельности партий на местном уровне, утверждает Кынев в докладе. Партии просто утрачивают площадки, на которых по логике они и должны вести свою деятельность, уверен он.
По мнению Кынева, более активное применение мажоритарной системы на выборах при сохранении нынешнего законодательства приведет к дальнейшему сокращению числа партий, получающих на региональных выборах льготы за счет участия в местных выборах. В результате не имеющие льгот партии оказываются в ситуации замкнутого круга: чтобы участвовать в выборах, нужно иметь льготы при регистрации, но, чтобы иметь льготы, нужно успешно участвовать в выборах, говорится в докладе. Оппозиция, таким образом, рассеивается, власть надеется получить вместо даже крайне слабых партий набор персоналий, находящихся друг с другом нередко в сложных отношениях, отмечает эксперт.
Партийное представительство на муниципальном уровне изначально было очень слабым, особенно в сельских районах и на уровне поселений, сказал в беседе с «Ведомостями» политолог Ростислав Туровский. «Ликвидация поселенческого уровня местного самоуправления резко сократит карьерные возможности для местных партийных активистов, что снизит их мотивацию и может привести к оттоку кадров. На самом деле это коснется всех партий, включая «Единую Россию», – отмечает он. При этом у «Единой России» нехватка заинтересованного партийного актива может быть компенсирована, а у остальных партий проблема с карьерными лифтами станет еще более острой, считает Туровский. Политолог Алексей Макаркин полагает, что муниципальная реформа в контексте уменьшения числа кампаний сильнее всего бьет по КПРФ, фракция которой в Госдуме голосовала против принятия соответствующего закона.
Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов сказал «Ведомостям», что ликвидация поселенческого уровня – это угроза не столько компартии, сколько 4 млн россиян, живущих в малых городах. «Жуткое разгосударствление. Департизация только один из элементов. Проблема еще страшнее. Свято место пусто не бывает: уйдет государство, уйдет местная власть – и [местные] проблемы будет разруливать криминалитет и различные клики», – полагает Обухов.
Процесс департизации, начатый во второй половине 2010-х гг. (на выборах в Госдуму 2016 г. правом участвовать в выборах обладали 75 политических сил, сейчас – 23), приостановился в 2024 г., констатирует Кынев. Он сопровождался, в частности, снижением доли избираемых по партспискам в заксобрания регионов депутатов. По мнению политолога, после начала спецоперации в 2022 г. «департизация как политическая стратегия фактически утрачивает практический смысл: нормативно она продолжается (гарантирующие сохранение партсписков нормы законов отменяются), но на практике процесс сокращения мест по партспискам приостанавливается». «В таких условиях еще больше ослаблять и так ослабленные партии через уменьшение или отмену выборов по партспискам становится чрезмерным», – пишет Кынев.
При этом в особенно сложных и протестных регионах и сейчас при необходимости департизация может продолжаться, как это происходит в Республике Коми, отмечается в докладе. В частности, на предстоящих 14 сентября выборах совета депутатов Сыктывкара решили отменить смешанную систему и ввести полностью мажоритарную. «В данном случае эта мера очевидно направлена против местной оппозиции на фоне существенных проблем в региональной элите в последние годы (сразу два губернатора подряд, Сергей Гапликов и Владимир Уйба, не доработали свои сроки до конца)», – говорится в докладе Кынева.