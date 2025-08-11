Ветераны спецоперации почувствовали вкус к избирательной системе

Сейчас действительно спрос на ветеранов спецоперации большой, но, по словам политолога Александра Немцева, не всегда они сами понимают, зачем им идти в органы власти. Государство к ним настроено хорошо и многие находят себе «прочное» место: например, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, ставший первым руководителем региона – участником спецоперации, или танкист из Удмуртии Артур Орлов, которого назначили руководителем «Движения первых», напомнил Немцев. Участие же ветеранов спецоперации в наблюдении за выборами повышает для системы легитимность этого процесса, а для самих бойцов это шаг к самореализации, заключил эксперт.