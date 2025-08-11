Газета
Ветераны спецоперации почувствовали вкус к избирательной системе

Они проявляют интерес к наблюдению за выборами и оценке проводимых кампаний
Юлия Малева
Участие ветеранов в избирательных процессах позволяет им реализовать себя и интегрироваться в жизнь страны
Участие ветеранов в избирательных процессах позволяет им реализовать себя и интегрироваться в жизнь страны / Пресс-служба Минобороны / ТАСС

Роль представителей ветеранских организаций (ветераны спецоперации / ее бывшие участники) в электоральном цикле 2025 г. расширяется: они баллотируются на выборы депутатов разных уровней и намерены участвовать в наблюдении за ходом голосования, мониторинге и оценке избирательных кампаний на всех этапах, выяснили «Ведомости». Эксперты говорят, что высокий уровень политической активности – одна из основных характеристик ветеранов как новой социальной группы.

В этом году сложилась новая практика выдвижения кандидатов – ветеранов спецоперации: не они ищут, куда бы податься и где баллотироваться, а их разыскивают среди лидеров общественного мнения, фиксирует перемены исполнительный директор всероссийской ассоциации ветеранов спецоперации Дмитрий Афанасьев. По его словам, таких «заряженных» кандидатов с высоким запасом доверия от граждан политические партии просто «разрывают» между собой, их востребованность растет. В предстоящий единый день голосования более 200 участников ассоциации примет участие на выборах разных уровней, большинство – под эгидой «Единой России» (всего партия власти выдвинула 951 участника спецоперации, говорил 5 августа секретарь генсовета Владимир Якушев).

Например, сам Афанасьев фигурирует в общерегиональной части списка ЕР на выборах депутатов калужского заксобрания, в госсовет Республики Коми избирается руководитель региональной ассоциации Степан Ульныров, председатель ассоциации ветеранов СВО в Удмуртии Олег Матвеев возглавил общемуниципальную часть списка «Единой России» на выборах в гордуму Ижевска, член ассоциации Ивановской области Дмитрий Тищенко возглавляет список партии на выборах гордумы Иванова.

Путин предложил определить единые стандарты поддержки участников спецоперации

Политика / Власть

Но выдвижением на выборы электоральный функционал ветеранов спецоперации не исчерпывается – они постепенно вовлекаются и в институт общественного наблюдения. За последние несколько лет количество общественных организаций, представляющих участников, ветеранов и их семьи, принимающих участие в наблюдении за выборами, возросло, что особенно заметно на региональном уровне, сказала «Ведомостям» член Общественной палаты, председатель движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова.

Например, в Челябинской области с общественной палатой региона заключил соглашение о наблюдении региональный «Комитет семей воинов Отечества», в Еврейской автономной области – областная организация Всероссийского общества ветеранов, в Краснодарском крае – ассоциация ветеранов СВО, поделилась данными она. «Заключая такие соглашения, как и другие НКО, подобные организации выражают свою готовность направлять своих активных членов для участия в общественном наблюдении, а перед днями голосования – для прохождения образовательной программы», – разъяснила механизм Булгакова.

Успехи участников спецоперации на ЕДГ-2024

Депутатами различных уровней (заксобраний регионов и муниципальных советов) по итогам ЕДГ 2024 г. стали 329 участников спецоперации, подсчитали тогда «Ведомости». Это 0,94% от общего количества замещенных мандатов (свыше 35 000). Наибольшее количество – 308 – было избрано от «Единой России». Это 81% от общего количества зарегистрированных в качестве кандидатов участников спецоперации (380).

Есть примеры, продолжает она, когда участники спецоперации входят в составы общественных штабов по наблюдению за выборами: например, в Челябинской, Кемеровской, Свердловской, Самарской, Рязанской областях. Штабы занимаются мониторингом и оценкой избирательных кампаний на всех этапах, следят за соблюдением избирательных прав граждан, уточнила Булгакова.

Сейчас действительно заметно расширение электорального поведения ветеранов спецоперации и ее участников, они все плотнее и глубже погружаются в избирательные процессы, согласна руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова. Сложно сказать, что чаще ветераны предпочитают – баллотироваться в депутаты или идти наблюдателями, все зависит от личного опыта и желаний бойца, сказала она «Ведомостям». Для таких граждан служение Отечеству не заканчивается на поле боя, поэтому они стараются продолжать приносить пользу и здесь, «на гражданке», в том числе в депутатском корпусе, уточнила Белехова.

Интеграция участников спецоперации в различные общественно-политические институты, включая региональное и муниципальное депутатство, – это важное направление работы с ними, заключила она. «На ближайшие годы это наше будущее, – говорил ранее собеседник, близкий к администрации президента. – Хотя механизмы интеграции участников спецоперации, если их во власти будет много, не до конца ясны».

Приход ветеранов в электоральные процессы становится ответом на системные изменения, связанные с корректировкой ценностных ориентиров, переоценкой взглядов на роль и место России и обновление элит, сказал «Ведомостям» руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Мы наблюдаем формирование новой большой социальной группы, в основе которой участники СВО».

Сейчас действительно спрос на ветеранов спецоперации большой, но, по словам политолога Александра Немцева, не всегда они сами понимают, зачем им идти в органы власти. Государство к ним настроено хорошо и многие находят себе «прочное» место: например, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, ставший первым руководителем региона – участником спецоперации, или танкист из Удмуртии Артур Орлов, которого назначили руководителем «Движения первых», напомнил Немцев. Участие же ветеранов спецоперации в наблюдении за выборами повышает для системы легитимность этого процесса, а для самих бойцов это шаг к самореализации, заключил эксперт.

