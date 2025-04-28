Путин предложил определить единые стандарты поддержки участников спецоперации

Сейчас перед правительством, парламентом, регионами и местными органами власти стоит задача по реализации обновленных нацпроектов, отметил президент. Он попросил парламент взять эту тему на контроль. Еще одной задачей, которую поставил президент, стала парламентская дипломатия: «Разъяснять и твердо отстаивать нашу позицию». Нужно укреплять контакты по линии международных организаций, но не нужно отказываться и «от контактов с западными парламентариями и в Северной Америке, и в Европе». «Не хотят – это их дело. Но мы к этому всегда готовы, я знаю, всегда обсуждаем эти вопросы с руководителями обеих палат», – добавил Путин.