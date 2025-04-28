Путин предложил определить единые стандарты поддержки участников спецоперации

Путин предложил определить единые стандарты поддержки участников спецоперацииПрезидент выступил в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей
Президент Владимир Путин по традиции выступил перед Советом законодателей в Санкт-Петербурге 28 апреля. Глава государства всегда встречается с законодателями, когда отмечается День российского парламентаризма. В этом году он был 27 апреля. В Совет законодателей входят руководство обеих палат парламента, руководители комитетов Госдумы и Совета Федерации, а также председатели законодательных собраний регионов. «Мы видим, что наша политическая, общественная, правовая система эффективно работает в сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывает свою состоятельность и, особо подчеркну, подлинную суверенность», – заявил Путин, выступая перед законодателями в Таврическом дворце.
Главным критерием при принятии всех решений, принимаемых законодательной, исполнительной и судебной властью, являются «национальные интересы», заявил президент. По словам Путина, парламентарии многое делают для помощи участникам спецоперации и поддержки оборонной промышленности, в каждом регионе принимаются меры помощи участникам боевых действий и их семьям. Путин подчеркнул, что нужно проанализировать опыт поддержки, которая вводится в регионах: «Используя лучшие практики, определить единые, базовые, если можно так сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны». Это нужно сделать, учитывая, что в парламенты регионов приходят ветераны боевых действий, добавил президент.
На принимаемые законы влияют вопросы безопасности, обороноспособности и противодействия внешним вызовам, эти темы являются приоритетом, но это не значит, что нужно откладывать задачи долгосрочного развития страны, – напротив, их нужно быстро решать, отметил Путин. Среди таких задач – повышение качества жизни семей, вопросы демографии, экономики, технологической независимости, предпринимательской инициативы, развития городов. По словам Путина, за 2024 г. было принято около 200 социально значимых законов.
Путин высказался и о новом законе о местном самоуправлении: «Для муниципального сообщества, конечно же, особое место занимает новый закон о местном самоуправлении, его роли в единой системе публичной власти. Здесь, мне кажется, мы сделали очень правильный шаг».
Сейчас перед правительством, парламентом, регионами и местными органами власти стоит задача по реализации обновленных нацпроектов, отметил президент. Он попросил парламент взять эту тему на контроль. Еще одной задачей, которую поставил президент, стала парламентская дипломатия: «Разъяснять и твердо отстаивать нашу позицию». Нужно укреплять контакты по линии международных организаций, но не нужно отказываться и «от контактов с западными парламентариями и в Северной Америке, и в Европе». «Не хотят – это их дело. Но мы к этому всегда готовы, я знаю, всегда обсуждаем эти вопросы с руководителями обеих палат», – добавил Путин.
До выступления президента законодатели обсуждали вопросы обеспечения регионов медицинскими и педагогическими кадрами, а также «противодействие нацизму и сохранение исторического наследия о Победе в Великой Отечественной войне», сообщала пресс-служба Госдумы. После пленарного заседания Совета законодателей Путин провел две отдельные встречи – с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.