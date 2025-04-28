Путин обсудил с Володиным развитие парламентаризма в России

Володин заметил, что, если проследить за развитием парламентской демократии с 1993 г., можно заметить, как многое изменилось. Председатель нижней палаты парламента выразил благодарность Путину за его инициативу нового подхода распределения итогов побед послевыборной кампании. По его мнению, формат, когда победившая партия «не забирает себе все, а делит поровну возможности», имея большинство в Госдуме, дает свои результаты и влияет на качество принимаемых решений.