Путин обсудил с Володиным развитие парламентаризма в России
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей встречи обсудили развитие парламентаризма в России. Об этом сообщил Кремль.
Володин заметил, что, если проследить за развитием парламентской демократии с 1993 г., можно заметить, как многое изменилось. Председатель нижней палаты парламента выразил благодарность Путину за его инициативу нового подхода распределения итогов побед послевыборной кампании. По его мнению, формат, когда победившая партия «не забирает себе все, а делит поровну возможности», имея большинство в Госдуме, дает свои результаты и влияет на качество принимаемых решений.
27 апреля Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма. Он заметил, что органы законодательной власти в России внесли значимый вклад в укрепление российской государственности и решение ключевых задач, стоящих перед страной. По его словам, сейчас, в условиях современных вызовов, депутаты многое делают для достижения национальных целей развития, повышения качества жизни людей, обеспечения безопасности и суверенитета РФ.
День российского парламентаризма отмечается в России ежегодно 27 апреля. Праздник приурочен к началу работы первой Государственной думы Российской империи – 27 апреля (по старому стилю) 1906 г.