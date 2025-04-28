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Путин обсудил с Володиным развитие парламентаризма в России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей встречи обсудили развитие парламентаризма в России. Об этом сообщил Кремль.

Володин заметил, что, если проследить за развитием парламентской демократии с 1993 г., можно заметить, как многое изменилось. Председатель нижней палаты парламента выразил благодарность Путину за его инициативу нового подхода распределения итогов побед послевыборной кампании. По его мнению, формат, когда победившая партия «не забирает себе все, а делит поровну возможности», имея большинство в Госдуме, дает свои результаты и влияет на качество принимаемых решений.

27 апреля Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма. Он заметил, что органы законодательной власти в России внесли значимый вклад в укрепление российской государственности и решение ключевых задач, стоящих перед страной. По его словам, сейчас, в условиях современных вызовов, депутаты многое делают для достижения национальных целей развития, повышения качества жизни людей, обеспечения безопасности и суверенитета РФ.

День российского парламентаризма отмечается в России ежегодно 27 апреля. Праздник приурочен к началу работы первой Государственной думы Российской империи – 27 апреля (по старому стилю) 1906 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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