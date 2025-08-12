В ЕДГ 2023 и 2024 годов вне участков голосовало 10% от общего числа избирателей

В ЕДГ 2023 и 2024 годов вне участков голосовало 10% от общего числа избирателейПовысить популярность этого формата Центризбиркому будет сложно, считают эксперты
В единый день голосования (ЕДГ) 2023 г. вне помещений для голосования свою волю изъявило 3 624 933 избирателя (всего тогда проголосовало 31,5 млн человек), в ЕДГ 2024 г. – 3 414 777 (всего – 27,3 млн человек), сообщили в Центризбиркоме (ЦИК) в ответ на запрос «Ведомостей». Это 11–12% от общего числа голосующих. В этой статистике учитываются граждане, которые отдали свои голоса на придомовых территориях, территориях общего пользования и в пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено. На президентских выборах в 2024 г. такой опцией воспользовалось более 12 млн человек (это 13,79% от проголосовавших более чем 87 млн избирателей).
Выборы 2025 г. по количеству избирательных кампаний будут масштабнее предыдущих: в 81 регионе пройдет более 5000 избирательных кампаний. В ЕДГ-2024 и ЕДГ-2023 выборы проходили в 83 и 85 субъектах соответственно, но было проведено чуть более 4000 кампаний. Процент голосующих вне избирательных участков на предстоящих выборах останется таким же, как и раньше, ожидать резкого падения или взлета популярности этой опции не стоит, говорит политтехнолог Петр Быстров.
ЦИК намерен популяризировать цифровой сервис подачи заявлений на надомное голосование через портал госуслуг, писали «Ведомости» 31 июля. Тогда зампред ЦИК заявил, что этот механизм недооценен, а информирование и продвижение сервиса находится на отметке, «близкой к единице по 10-балльной системе».
Громких эксцессов с тем, что региональные избиркомы в последнее время нагоняли пенсионеров голосовать на так называемых пеньках (впервые выражение появилось во время референдума по поправкам в Конституцию в 2020 г.), нет, отмечает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Да и с точки зрения политтехнологий это может быть контрпродуктивно, предупреждает он. Не всем пенсионерам в радость общаться с членами комиссии и соцработником, есть и те, кто недоволен текущей ситуацией, поэтому заставлять их голосовать – это увеличивать протестные голоса. Сам формат голосования обычно на прицеле у оппозиции, которая внимательно следит за процессом, добавил он. Повысить же популярность этого механизма за счет большего информирования можно, но на доли процентов, считает он.
Медленно, но верно количество голосующих вне избирательных участков все же будет увеличиваться, учитывая, что целевая аудитория для выездного голосования – это бюджетники, инвалиды, пенсионеры и другие категории маломобильных избирателей, которым недоступно или неудобно онлайн- или дистанционное голосование, обращает внимание электоральный юрист Олег Захаров.
На пеньках
Это может создать дополнительную нагрузку на участковые избиркомы, поэтому стоит ожидать увеличения их финансирования в части аренды транспорта и оплаты дополнительных часов работы членов УИК, работающих в выездных группах, но это на практике не вызывает особых проблем, продолжает Захаров. «Надомное голосование традиционно используется шире в регионах с большей поддержкой власти и в меньшей степени практикуется там, где рейтинг властей проседает, но в условиях выборов в Госдуму в 2026 г. прибавка «надомников» будет во всех регионах: это удобный способ мягкой мобилизации лояльного власти электората», – заключил эксперт.
Голосовать на дому могут избиратели, не имеющие возможности прибыть на избирательный участок по уважительным причинам (состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за лицами, нуждающимися в этом). Для этого необходимо заблаговременно направить заявление с указанием причины в участковый избирком: через «Госуслуги», письменно или устно – через других лиц. УИК вправе отказать в предоставлении такой возможности, если сочтет причину неуважительной. Тогда избирком «немедленно» извещает избирателя.