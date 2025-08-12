В ЕДГ 2023 и 2024 годов вне участков голосовало 10% от общего числа избирателей

Громких эксцессов с тем, что региональные избиркомы в последнее время нагоняли пенсионеров голосовать на так называемых пеньках (впервые выражение появилось во время референдума по поправкам в Конституцию в 2020 г.), нет, отмечает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Да и с точки зрения политтехнологий это может быть контрпродуктивно, предупреждает он. Не всем пенсионерам в радость общаться с членами комиссии и соцработником, есть и те, кто недоволен текущей ситуацией, поэтому заставлять их голосовать – это увеличивать протестные голоса. Сам формат голосования обычно на прицеле у оппозиции, которая внимательно следит за процессом, добавил он. Повысить же популярность этого механизма за счет большего информирования можно, но на доли процентов, считает он.