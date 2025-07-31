ЦИК намерен популяризировать подачу онлайн-заявлений на надомное голосование

По оценке электорального эксперта Аркадия Любарева, в целом же надомное голосование «имеет огромные масштабы»: в сельских местностях есть районы, где на дому голосует более 40%, а на отдельных участках и более 50%. «Довольно часто заявки подает не сам избиратель, а социальные работники или общественники, а избиратели могут даже не знать, что записаны на надомное голосование. Ситуация, когда избиратель подал заявку, а к нему не приехали, возможна именно за счет того, что оказалось записано слишком много людей», – сказал он «Ведомостям». Как отметил эксперт по выборам Станислав Андрейчук, надомное голосование – это «кошмар для наблюдателей и кандидатов», поскольку там сложно проконтролировать прозрачность процесса.