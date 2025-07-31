ЦИК намерен популяризировать подачу онлайн-заявлений на надомное голосование

ЦИК намерен популяризировать подачу онлайн-заявлений на надомное голосованиеВ комиссии уверены, что такая опция будет становиться востребованнее с каждым годом
Цифровой сервис подачи заявлений на надомное голосование через портал госуслуг недооценен, и одна из причин этого – низкая информированность населения о существовании такой опции. Об этом на заседании Центризбиркома (ЦИК) 30 июля заявил зампред комиссии Николай Булаев. «Информирование и активное продвижение этого сервиса, на мой взгляд, находится на отметке, близкой к единице по 10-балльной системе», – посетовал он.
В единый день голосования (ЕДГ) 2023 г. через «Госуслуги» заявление для голосования из дома подали лишь 6500 избирателей, а в 2024 г., с учетом президентских выборов, – 24 900, привел статистику Булаев. Голосовать на дому могут избиратели, не имеющие возможности прибыть на избирательный участок по уважительным причинам: например, по состоянию здоровья, по инвалидности или из-за необходимости ухода за лицами, которые нуждаются в этом.
По словам Булаева, возможности цифрового сервиса для подачи заявлений на голосование на дому «значительно шире», чем комиссия могла бы их использовать на выборах и в ЕДГ 2025 г., и на последующих выборах депутатов Госдумы 2026 г. При этом он требует «серьезных организационных и финансовых затрат», отметил Булаев, добавив, что эта система будет востребована с каждым годом все больше.
Член ЦИК от «Справедливой России» Николай Левичев пояснил, что поводом к анализу этой платформы стало обращение избирателя, сообщившего, что он подал заявление на голосование из дома, а к нему никто из избиркома не пришел. «Это просто свидетельство того, что иногда даже обращение одного избирателя помогает нам внимательно проанализировать [ситуацию]. И все избирательные субъектовые комиссии подтвердят, что мы после этого провели тотальную проверку: действительно, оказалось, что такие сюжеты носили единичный характер», – отметил он.
Булаев также подтвердил, что из-за «пресловутого человеческого фактора» не все заявления избирателей попадают в участковую избирательную комиссию (УИК). ЦИК проработал этот вопрос совместно с Минцифры: теперь в онлайн-режиме все заявления будут попадать в личный кабинет УИК, что позволит избежать их потери на промежуточных этапах, заверил Булаев. Одновременно с этим сведения будут передаваться в личные кабинеты вышестоящих территориальных избирательных комиссий и избирком субъекта. Еще одна доработка ЦИК – избиратели будут получать обратную связь о факте направления заявления в участковую комиссию. Также теперь в заявлении будут указываться дополнительные сведения об избирателях в формате комментария: например, номер подъезда, домофона, этажа.
Как проголосовать на дому
Еще одно решение, которое принял ЦИК, – изменение срока подачи заявления для надомного голосования на два дня (раньше нужно было его подавать за три дня, теперь – за сутки). «Процесс подачи заявлений для голосования на дому стал более доступным и удобным для избирателей», – указал Булаев.
Информационная кампания о возможностях голосования вне помещения для голосования носит целевой характер: ориентирована на конкретные группы населения, но потенциал свой на фоне ДЭГа голосование вне помещения исчерпало, считает электоральный юрист Гарегин Митин. Такое голосование всегда было формой мобилизации лояльного электората и, как правило, с ним не возникает особых проблем, констатирует электоральный юрист Олег Захаров. Но есть нюанс: если до избирателя невозможно, например, дозвониться для согласования времени приезда, а других желающих, помимо него, будет много, то к такому избирателю могут просто не доехать, говорит он.
«Такие случаи – редкость, поскольку целевая группа надомного голосования – это бюджетники и получатели социальных услуг, в участии которых в выборах власти заинтересованы и создают для этого необходимые условия: например, дают транспорт для избирательных комиссий, собирают сведения о престарелых и маломобильных гражданах через социальные службы», – считает Захаров. Именно эти избиратели не являются сторонниками онлайн-голосования, а прийти на участок лично им бывает затруднительно, поэтому дополнительная опция подать заявление через портал госуслуг будет ими востребована, уверен он.
По оценке электорального эксперта Аркадия Любарева, в целом же надомное голосование «имеет огромные масштабы»: в сельских местностях есть районы, где на дому голосует более 40%, а на отдельных участках и более 50%. «Довольно часто заявки подает не сам избиратель, а социальные работники или общественники, а избиратели могут даже не знать, что записаны на надомное голосование. Ситуация, когда избиратель подал заявку, а к нему не приехали, возможна именно за счет того, что оказалось записано слишком много людей», – сказал он «Ведомостям». Как отметил эксперт по выборам Станислав Андрейчук, надомное голосование – это «кошмар для наблюдателей и кандидатов», поскольку там сложно проконтролировать прозрачность процесса.
«Ведомости» направили запрос в ЦИК с просьбой уточнить, сколько всего избирателей проголосовало на дому на выборах 2023 и 2024 гг.