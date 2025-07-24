В СИЗО на ЕДГ-2025 можно будет проголосовать электронно

Голоса в СИЗО всегда были «тяжелой целью» для избирательных комиссий, поскольку в них содержатся подследственные с пропиской из разных регионов, констатирует электоральный юрист Олег Захаров. Ранее закон не предусматривал возможность изготовления бюллетеней «на месте», и организовать голосование с доставкой бюллетеней из разных регионов было сложно, но позже появилось исключение, например, для избирательных участков в посольствах и консульствах за рубежом, за ними настал черед и СИЗО, где теперь разрешено печатать бюллетени других регионов, а не доставлять их оттуда, говорит он. «В регионах эта работа делается вручную, и УИК в СИЗО придется составлять 29 разных итоговых протоколов. В Москве это будет проще, потому КЭГ сам будет формировать и печатать протоколы по всем избирательным кампаниям, и это, пожалуй, самый разумный и целесообразный способ его использования», – считает Захаров.