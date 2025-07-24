В СИЗО на ЕДГ-2025 можно будет проголосовать электронно

В СИЗО на ЕДГ-2025 можно будет проголосовать электронноВ выборах смогут поучаствовать жители других регионов, которые находятся под следствием
В Москве в единый день голосования подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под стражей в следственном изоляторе за пределами своего избирательного округа, впервые смогут проголосовать электронно. Для этого в столице комиссии субъектов, где пройдут выборы губернаторов (таких 20), откроют 14 экстерриториальных избирательных участков (это участки, образованные при проведении выборов в органы госвласти одного региона на территории другого региона) с комплексами электронного голосования (КЭГ). Соответствующее постановление 23 июля принял Центризбирком (ЦИК).
Для того чтобы воспользоваться возможностью электронного голосования, находящиеся в СИЗО избиратели должны будут написать письменное заявление – не ранее, чем за 10 дней, и не позднее, чем за три дня до начала голосования, следует из текста постановления. Информация будет обрабатываться на платформе «Мобильный избиратель», что позволит сформировать электронные списки избирателей и впоследствии поможет избежать двойного голосования – традиционным и электронным способом одновременно, заявил зампред ЦИК Николай Булаев.
«Если мы найдем ресурс для того, чтобы обеспечить СИЗО терминалами электронного голосования <...> тогда у нас появится реальная возможность голосовать по всем уровням выборов без потери активного избирательного права избирателями вне зависимости от того, где они находятся, в каких обстоятельствах они голосуют», – обратил внимание Булаев.
Возможность голосования бумажными бюллетенями для тех, кто находится в следственном изоляторе за пределами своего избирательного округа, будет доступна в 29 субъектах (см. врез). В 2024 г. эксперимент по голосованию на губернаторских выборах граждан, находящихся в СИЗО, ЦИК распространил на 32 субъекта – участки были открыты в 85 СИЗО. До этого такая возможность была лишь применительно к выборам федерального уровня: президентским и по партийным спискам в Госдуму.
Голоса в СИЗО всегда были «тяжелой целью» для избирательных комиссий, поскольку в них содержатся подследственные с пропиской из разных регионов, констатирует электоральный юрист Олег Захаров. Ранее закон не предусматривал возможность изготовления бюллетеней «на месте», и организовать голосование с доставкой бюллетеней из разных регионов было сложно, но позже появилось исключение, например, для избирательных участков в посольствах и консульствах за рубежом, за ними настал черед и СИЗО, где теперь разрешено печатать бюллетени других регионов, а не доставлять их оттуда, говорит он. «В регионах эта работа делается вручную, и УИК в СИЗО придется составлять 29 разных итоговых протоколов. В Москве это будет проще, потому КЭГ сам будет формировать и печатать протоколы по всем избирательным кампаниям, и это, пожалуй, самый разумный и целесообразный способ его использования», – считает Захаров.
По словам эксперта, число голосующих в СИЗО жителей других регионов незначительно и мало влияет на общий результат, но это поступательное движение по пути обеспечения права голосовать «там, где я есть». На президентских выборах 2024 г. в столичных СИЗО голосовало 6736 человек (почти все). Всего тогда по стране в голосовании приняло участие более 77 000 заключенных в СИЗО, писали «Ведомости». Актуальной может быть проблема нехватки информации о кандидатах и партиях, обращает внимание эксперт по выборам Станислав Андрейчук.
«Курск, мы вас ждем»
Помимо избирателей, находящихся в СИЗО, воспользоваться электронным голосованием на экстерриториальных участках смогут жители других регионов, оказавшиеся в столице «в силу разных обстоятельств». «Кто-то уехал к родственникам, потому что непросто жить по месту пребывания. Кто-то уехал и работает в Москве. Кто-то в командировке», – уточнил Булаев. Для таких избирателей будут установлены стационарные комплексы для голосования в помещениях. Подать заявление для голосования надо будет через «Госуслуги» – не ранее, чем за 45 дней, и не позднее, чем за три дня до начала выборов. Голосование на экстерриториальных участках будет доступно только на выборах высших должностных лиц.
В каких регионах можно будет проголосовать в СИЗО за пределами прописки
Инициатива о реализации этого проекта исходила от правительства Москвы и Мосгоризбиркома, добавил Булаев. В ЕДГ-2025 в столице не будет собственных кампаний, поэтому Москва предложила свою технику и инфраструктуру, сказала на заседании ЦИК глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
«Конечно, в первую очередь мы ориентировались на непростую ситуацию в том же Курске, в Брянске, в других регионах. Мы подумали, что очень много людей находится по разным причинам в столице. И предоставить дополнительную возможность – это мы реально можем. У нас люди прошли обучение, имеют опыт работы, и поэтому их не использовать тоже было бы, наверное, неправильно», – пояснила она. Помещения для голосования выбирались на основе наиболее посещаемых москвичами и иногородними гражданами мест, поделилась Кириллова.
«Но есть еще понятие символичности, я уж вам секрет расскажу, что мы хотим использовать и станцию метро «Курская», для того чтобы как-то обозначить: «Курск, мы вас ждем, мы вам рады помочь». Соответственно, жители Курской области могут посетить станцию метро, где мы тоже хотим попробовать впервые организацию экстерриториального избирательного участка. Сейчас идет обследование, мы смотрим технически, сумеем ли мы обеспечить все эти требования для создания нормального участка, включая видеонаблюдение, присутствие наблюдателей и все соответствующие атрибуты, которые должны быть», – рассказала она.
Не уверен, что на экстерриториальных участках проголосует большое количество уроженцев области, отмечает политолог Александр Немцев. С большей долей вероятности победит врио губернатора Александр Хинштейн, рассуждает он.
По завершении голосования на экстерриториальных участках будут подведены итоги в разрезе на каждую избирательную комиссию субъекта. Дальше Мосгоризбирком передаст по каналам связи данные об итогах голосования в каждую избирательную комиссию субъекта. После прохождения всех необходимых процедур будет составлен итоговый протокол, который введут в ГАС «Выборы».