Верховный суд признал законным лишение депутатского мандата Юрия Напсо

Верховный суд признал законным лишение депутатского мандата Юрия НапсоШансов в вышестоящих инстанциях добиться возвращения своих полномочий у Напсо практически нет, считают эксперты
Верховный суд (ВС) России рассмотрел апелляционную жалобу бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо – он оспаривал решение нижней палаты парламента о лишении его депутатского мандата. Решение о лишении депутатского статуса Напсо Госдума приняла в апреле этого года в закрытом режиме. Проживающий длительное время в ОАЭ экс-депутат не появлялся на работе более двух лет.
На заседание в ВС 12 августа пришел только представитель Напсо. От парламента на слушании участников не было – Госдума в адрес суда направила письменные возражения по доводам жалобы бывшего депутата. В конце мая ВС уже отказывал истцу в оспаривании решения Госдумы. Суд тогда указал, что процедура и регламент о досрочном прекращении полномочий Напсо были соблюдены. Но, по мнению экс-депутата, это решение было принято необоснованно. Бывший парламентарий, следует из оглашенных материалов, продолжает настаивать, что без уважительной причины на работе отсутствовал не более шести дней, а также продолжал работу в разных форматах и «не терял связь с избирателем», даже находясь на лечении в другой стране.
Его представитель Евгений Кабашный заявил, что суд первой инстанции не оценил представленных административным истцом доказательств – 15 информационных писем Напсо на имя должностных лиц Госдумы и администрации президента, в которых он уведомлял о невозможности присутствия на заседаниях по причине болезни. Кроме того, указал адвокат, суд не дал оценки представленным заверенным копиям листков нетрудоспособности, выписок из протоколов врачебной комиссии и медицинских документов, выданных главным врачом поликлиники № 4 г. Сочи.
«По нашему мнению, суд проигнорировал довод административного истца, что в период с 10 апреля 2023 г. по 18 марта 2025 г. депутат отсутствовал в общей сложности с учетом больничных не более шести дней», – обратил внимание Кабашный. По его словам, суд также проигнорировал положение ч. 5 ст. 44 регламента Госдумы, согласно которому в случае отсутствия депутата на заседании палаты без уважительной причины применяется ответственность в виде уменьшения ежемесячных выплат. «При этом соблюдение самой процедуры не является предметом данного спора – мы не оспариваем процедуру, а лишь оцениваем обоснованность прекращения полномочий», – подчеркнул представитель.
Сам Напсо говорил «Ведомостям», что большую часть времени он был либо в отпуске без содержания (шесть месяцев), либо на больничном. При этом, по его словам, больничные листы оформлены официально, а отпуска согласованы со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Рассмотрев жалобу, апелляционная коллегия ВС не нашла оснований согласиться с позицией лишенного полномочий Напсо. После заседания Кабашный заявил «Ведомостям», что, скорее всего, после беседы с доверителем они решат бороться дальше в кассации.
По мнению электорального юриста Гарегина Митина, перспектив даже передачи в надзорную инстанцию у Напсо нет. «Я полагаю, что и в Конституционном суде этот спор бесперспективен», – оценил эксперт.
Как писали «Ведомости» по данным комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, Напсо с апреля 2023 г. периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. Более 200 дней он не был на Охотном Ряду без уважительной причины, что, как решила комиссия, «свидетельствует о недобросовестности действий депутата». Освободившийся мандат по решению ЛДПР был передан руководителю департамента организации мероприятий председателя партии Дмитрию Новикову.
В конце июня члены комиссии вскрыли кабинет Напсо, который он отказывался сдавать даже после лишения мандата.