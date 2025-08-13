Верховный суд признал законным лишение депутатского мандата Юрия Напсо

На заседание в ВС 12 августа пришел только представитель Напсо. От парламента на слушании участников не было – Госдума в адрес суда направила письменные возражения по доводам жалобы бывшего депутата. В конце мая ВС уже отказывал истцу в оспаривании решения Госдумы. Суд тогда указал, что процедура и регламент о досрочном прекращении полномочий Напсо были соблюдены. Но, по мнению экс-депутата, это решение было принято необоснованно. Бывший парламентарий, следует из оглашенных материалов, продолжает настаивать, что без уважительной причины на работе отсутствовал не более шести дней, а также продолжал работу в разных форматах и «не терял связь с избирателем», даже находясь на лечении в другой стране.