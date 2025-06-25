В Госдуме вскрыли кабинет лишенного мандата депутата Напсо

В Госдуме вскрыли кабинет лишенного мандата депутата НапсоСледующей может стать его служебная квартира на ул. Улофа Пальме
Члены комиссии Государственной думы по регламенту и обеспечению деятельности верхней палаты 24 июня вскрыли кабинет бывшего депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который он отказывался сдавать даже после лишения мандата, рассказал «Ведомостям» источник в парламенте. Информацию «Ведомостям» подтвердил первый замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме Станислав Наумов.
«Он кабинет в Госдуме, оказывается, до сих пор не сдал под предлогом того, что обжалует лишение мандата в Верховном суде и скоро вернется, – отметил источник «Ведомостей» на Охотном Ряду. – Поэтому собрали комиссию [по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы], пригласили мастеров и под запись камер пилили замки (он их поменял), упаковывали вещи, чтобы ему передать». Другой собеседник в нижней палате объяснил необходимость сбора регламентной комиссии для участия во вскрытии кабинета Напсо тем, что помещение простаивает. Он добавил, что такая же участь может ожидать и служебную квартиру экс-депутата на ул. Улофа Пальме в Москве.
Замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар на запрос «Ведомостей» не ответила. Связаться с главой думской комиссии по регламенту Виктором Пинским на момент публикации также не удалось. Сам бывший депутат узнал о вскрытии своего служебного кабинета от корреспондента «Ведомостей». «Со мной никто не связывался, мне никто ничего не говорил», – сказал он.
Госдума 3 апреля лишила Напсо депутатского статуса за прогулы (его полномочия истекали в 2026 г.). Проживающий в ОАЭ парламентарий отсутствовал на работе около двух лет. По данным комиссии по регламенту, он с апреля 2023 г. периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. Более 200 дней он не был в здании Госдумы без уважительной причины, что, как решила комиссия, «свидетельствует о недобросовестности действий депутата».
Сам Напсо говорил «Ведомостям», что большую часть времени он был либо в отпуске без содержания (шесть месяцев), либо на больничном. При этом, по его словам, больничные листы оформлены официально, а отпуска согласованы со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Верховный суд отказал Напсо в удовлетворении иска о восстановлении мандата 29 мая.
Освободившийся мандат по решению ЛДПР был передан руководителю департамента организации мероприятий председателя партии Дмитрию Новикову.
В подготовке материала участвовал Александр Тихонов