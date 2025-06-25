В Госдуме вскрыли кабинет лишенного мандата депутата Напсо

«Он кабинет в Госдуме, оказывается, до сих пор не сдал под предлогом того, что обжалует лишение мандата в Верховном суде и скоро вернется, – отметил источник «Ведомостей» на Охотном Ряду. – Поэтому собрали комиссию [по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы], пригласили мастеров и под запись камер пилили замки (он их поменял), упаковывали вещи, чтобы ему передать». Другой собеседник в нижней палате объяснил необходимость сбора регламентной комиссии для участия во вскрытии кабинета Напсо тем, что помещение простаивает. Он добавил, что такая же участь может ожидать и служебную квартиру экс-депутата на ул. Улофа Пальме в Москве.