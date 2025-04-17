ЦИК утвердил передачу мандата Юрия Напсо кандидату из другой региональной группы

Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что в комиссию обращались «некоторые заявители» по поводу распределения мандата. Речь идет, скорее всего, об обращении группы членов ЛДПР из Ростовской области, которые просили передать мандат Напсо Цапенко. Памфилова отметила, что распределение мандата – это не компетенция ЦИК, поэтому все документы были перенаправлены в ЛДПР. «Последнее слово за ЛДПР, если нет никаких отягчающих обстоятельств, мы всегда с уважением относимся к решениям партий и поддерживаем их», – сказала она. При этом глава ЦИК призналась, что комиссия сама также «очень заинтересована в том, чтобы в Госдуме был электорально подкованный депутат». «Это человек, который с нами здесь постоянно, знает нашу кухню и все нюансы. Уверена, что его суждения будут компетентны», – подчеркнула Памфилова.