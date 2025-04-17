ЦИК утвердил передачу мандата Юрия Напсо кандидату из другой региональной группы

ЦИК утвердил передачу мандата Юрия Напсо кандидату из другой региональной группыПартия выбрала Новикова из-за его вклада в жизнь ЛДПР и участия в доставке гумпомощи на СВО
Центризбирком (ЦИК) единогласным решением утвердил передачу мандата лишенного 3 апреля полномочий «за прогулы» депутата Госдумы Юрия Напсо руководителю департамента организации мероприятий председателя ЛДПР Дмитрию Новикову. Напсо и Новиков в 2021 г. баллотировались в Госдуму составе разных региональных групп списка ЛДПР: первый – в составе группы № 57 (Краснодарский край, Ростовская область), второй – № 41 (Москва).
При этом, согласно ст. 96 закона о выборах депутатов Госдумы, партия в первую очередь должна предлагать вакантный мандат кандидатам, «включенным в ту же региональную группу», что и досрочно ушедший в отставку депутат. Исключения возможны, если в группе «не осталось зарегистрированных кандидатов» (например, все уже получили депутатские корочки) или они сообщили руководству партии, что в Госдуму не хотят. Шедший за Напсо в региональной группе № 57 Евгений Кондрахин сообщил «Ведомостям», что будет обжаловать решение ЦИК. Представитель этой же региональной группы Артур Цапенко отказался от такой опции. Четвертый и последний кандидат из этой группы Денис Карасев на звонки и сообщения «Ведомостей» не ответил.
11 апреля в ЦИК поступило заявление о досрочном прекращении полномочий Новикова как члена комиссии с правом совещательного голоса, сообщил докладчик по вопросу, член ЦИК от ЛДПР Александр Курдюмов. Также в ЦИК «в установленные сроки» поступило решение высшего совета ЛДПР о передаче вакантного мандата Новикову «в связи с его значительным личным вкладом в общественно-политическую жизнь партии после выборов и активным участием в организации гуманитарной помощи населению в зоне спецоперации». Это решение, говорит Курдюмов, «в полном объеме» учитывает правовую позицию Конституционного суда (КС), выраженную в определении от 2013 г. «О проверке конституционности положений ч. 1 и 2 ст. 89 закона о выборах депутатов Госдумы». В нем говорится о том, что партия вправе отступить от очередности расположения зарегистрированных кандидатов в списке только в соответствии с уставом партии и только в связи с обстоятельствами объективного характера: например, степень участия зарегистрированного кандидата в деятельности партии в период после выборов, соблюдение им устава партии.
Почему Напсо лишили мандата
Сам Новиков выразил благодарность ЛДПР и лично ее председателю Леониду Слуцкому за оказанное доверие. «Обязуюсь высокое доверие оправдать, работать на благо жителей и избирателей», – пообещал депутат. Слуцкий 9 апреля, когда было принято решение о передаче мандата Новикову, отметил, что за 14 лет работы в партии Новиков «последовательно прошел путь от рядового референта до руководителя департамента, работал лично с Владимиром Жириновским и перенял его бесценный опыт». «В 2024 г. он отвечал в избирательном штабе за муниципальную кампанию, и именно под его руководством было зарегистрировано рекордное количество кандидатов от ЛДПР. Тогда мы стали второй партией по количеству полученных мандатов на муниципальных выборах. Безусловно, считаем его кандидатуру достойной мандата депутата в Государственной думе от ЛДПР», – приводила его слова пресс-служба.
Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что в комиссию обращались «некоторые заявители» по поводу распределения мандата. Речь идет, скорее всего, об обращении группы членов ЛДПР из Ростовской области, которые просили передать мандат Напсо Цапенко. Памфилова отметила, что распределение мандата – это не компетенция ЦИК, поэтому все документы были перенаправлены в ЛДПР. «Последнее слово за ЛДПР, если нет никаких отягчающих обстоятельств, мы всегда с уважением относимся к решениям партий и поддерживаем их», – сказала она. При этом глава ЦИК призналась, что комиссия сама также «очень заинтересована в том, чтобы в Госдуме был электорально подкованный депутат». «Это человек, который с нами здесь постоянно, знает нашу кухню и все нюансы. Уверена, что его суждения будут компетентны», – подчеркнула Памфилова.
«Мандат Напсо стал дорогой разменной монетой, которая имеет особую ценность, потому что выборы Госдумы уже в 2026 г. Видимо, этим обусловлено нетипичное по нынешним временам «невмешательство» судов в партийную деятельность», – сказал «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. Можно констатировать, что отход от очередности передачи мандатов уже стал привычной практикой в текущем созыве, продолжает он. И пока в законе не появятся реальные гарантии исполнения «правила очередности» и санкции за его нарушение, оно так и будет оставаться чисто декларативным, хотя и конституционно обусловленным, сказал Захаров. Это продолжение тенденции, начатой с судебного кейса с мандатом Вадима Белоусова («Справедливая Россия»). Тогда Верховный суд не стал проверять наличие у «Справедливой России» отказов кандидатов-очередников, в числе которых была Надежда Сураева (шла пятой в региональной группе № 16).