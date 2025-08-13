В Крыму и Краснодарском крае могут отключить интернет на неопределенное время

Причины отключения мобильного интернета на длительный срок могут быть разными, но большинство из них связано с противодействием управлению украинскими беспилотниками либо другим атакам со стороны Украины, считает эксперт в области безопасности, автор книги «Бизнес-разведка» Александр Доронин. Например, могла быть накоплена статистика, что основная часть ударных беспилотников, следующих через регион, где отключается мобильный интернет (или атакующая его), использует его возможности для коррекции наведения на цели, говорит эксперт. Но эта мера только один из элементов комплексного противодействия атакам БПЛА, отметил он.