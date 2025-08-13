В Крыму и Краснодарском крае могут отключить интернет на неопределенное время

В Крыму и Краснодарском крае могут отключить интернет на неопределенное времяТакая мера может быть принята на фоне возможных массовых налетов украинских дронов перед готовящейся встречей президентов России и США на Аляске
В некоторых городах Крымского полуострова и соседнем Краснодарском крае «на неопределенный период времени» могут происходить отключения мобильного интернета, рассказал «Ведомостям» представитель «Айси групп» (крымские операторы «Волна» и «+7 телеком»). Такое решение связано с мерами безопасности в условиях атак со стороны Украины, уточнил собеседник.
«Для исполнения требований по обеспечению безопасности в некоторых городах Крыма и Севастополе в течение периода времени может быть ограничен мобильный интернет для абонентов «Волны» и прочих операторов связи. Об отмене ограничений мы сообщим дополнительно. Домашний интернет будет работать в штатном режиме», – рассказал представитель «Айси групп».
Собеседник уточнил, что на период ограничений «Волна» предоставит своим клиентам возможность бесплатной отправки sms, а также пакеты дополнительных минут для звонков на крымские номера, Севастополя и Краснодарского края. Представитель «Миранда медиа» уточнил, что в качестве компенсации за неудобства, испытываемые абонентами, оператор ввел скидки и бонусы.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале отметил, что временные ограничения уже действуют, однако в ближайшее время их продолжительность может увеличиться. Развожаев рекомендовал жителям города подготовиться к перебоям заранее: пользоваться голосовой связью и sms, иметь запас наличных денег, сохранить офлайн-карты и телефоны служб такси.
«Ведомости» направили запрос в администрацию Краснодарского края. В аппарате губернатора и правительства Севастополя не ответили на вопрос, чем вызвана данная мера.
Ранее жители Крыма уже сталкивались с кратковременными отключениями мобильного интернета, говорит директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Например, в конце июля 2025 г. мобильный интернет отключался у операторов «Волна», МТС и «Миранда медиа» на несколько часов, уточняет он. А в начале августа вводились веерные отключения на «несколько часов или дней» как превентивная мера безопасности, добавил эксперт.
В настоящее время в Крыму и Краснодарском крае нередко отключают мобильный интернет и это может длиться довольно длительное время, подтверждает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Нынешнее решение о возможном длительном отключении мобильного интернета могло быть принято для защиты от массовых налетов дронов, которых можно ожидать в качестве провокации перед готовящейся встречей президентов России и США, предполагает эксперт.
Причины отключения мобильного интернета на длительный срок могут быть разными, но большинство из них связано с противодействием управлению украинскими беспилотниками либо другим атакам со стороны Украины, считает эксперт в области безопасности, автор книги «Бизнес-разведка» Александр Доронин. Например, могла быть накоплена статистика, что основная часть ударных беспилотников, следующих через регион, где отключается мобильный интернет (или атакующая его), использует его возможности для коррекции наведения на цели, говорит эксперт. Но эта мера только один из элементов комплексного противодействия атакам БПЛА, отметил он.
Предложенная в начале августа министром цифрового развития Максутом Шадаевым инициатива по формированию белого списка сервисов как раз направлена на то, чтобы существовал список определенных сайтов, доступ к которым мог бы осуществляться во время отключений интернета, напоминает Воронин. Он подчеркнул, что при создании данного списка необходимо обеспечить доступ граждан и бизнеса к сервисам первой необходимости.
Но пока что белый список не утвержден. Представитель Минцифры уточнил «Ведомостям», что «в настоящее время мера еще прорабатывается с бизнесом и заинтересованными ведомствами».
Как объяснял ранее Бедеров, операторы связи будут внедрять систему, которая на уровне своих сетей через маршрутизаторы трафика будет блокировать весь входящий и исходящий интернет-трафик, за исключением трафика, направленного на конкретные сервисы из белого списка.
«При попытке пользователя открыть любой сайт его запрос сначала идет на DNS-сервер оператора. В режиме ограничений DNS будет отвечать IP-адресом только для доменов из белого списка. Запросы к другим доменам либо не будут разрешаться, либо будут перенаправляться на страницу с капчей», – пояснял эксперт. Успешное прохождение такой проверки открывает пользователю доступ к запрашиваемому сервису из белого списка на обычной скорости на определенное время, резюмировал Бедеров.