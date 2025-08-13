Крупнейший в мире фонд объявил о распродаже израильских активов

Несмотря на негативный для Израиля внешнеполитический фон и продолжение войны в Газе, инвестиции в страну вряд ли прекратятся, полагает преподаватель кафедры иудаики ИСАА МГУ Филипп Малахов. По его словам, в стране сегодня укрепляется национальная валюта и в целом происходит экономический рост и углубление корпоративного взаимодействия Израиля со своими основными партнерами. Ключевым партнером для еврейского государства остаются США, а европейские фонды отходят на второй план, продолжает эксперт: «Именно сотрудничество с американскими компаниями определяет экономическую устойчивость Израиля, поколебать которую вряд ли смогут и объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины размером в 15%. Всего у западного капитала весьма большой объем накопленных инвестиций в Израиль – свыше $200 млрд, американцы не планируют пока отказываться от дальнейших выгод от технологического сотрудничества с израильтянами». Решение норвежского фонда Малахов называет демонстративным шагом в русле общей геополитической попытки давления европейских стран на Израиль. По его мнению, теоретически к этой попытке могут присоединиться и другие государства Европы, например антиизраильски настроенная Франции. Тем не менее это не нанесет особого вреда экономической устойчивости Израиля из-за несопоставимости уровня инвестиций из США и Европы, подчеркивает эксперт.