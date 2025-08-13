Крупнейший в мире фонд объявил о распродаже израильских активов

Крупнейший в мире фонд объявил о распродаже израильских активовНа Западе все больше недовольных действиями Тель-Авива в Газе
Крупнейший в мире Государственный пенсионный фонд Норвегии избавился от долей в 11 израильских компаниях, а также расторг контракты со всеми внешними управляющими в Израиле из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа и на оккупированных территориях на Западном берегу реки Иордан, говорится в заявлении управления инвестициями Норвежского банка (Центробанка), которое управляет фондом. Это заявление последовало через неделю после того, как норвежское правительство распорядилось провести проверку своего суверенного фонда, чтобы исключить из него активы в компаниях, которые могут быть замешаны в преступлениях израильской армии в отношении палестинцев.
Всего норвежский фонд инвестировал свои средства в 61 израильскую компанию. В настоящее время руководство рассматривает вариант продажи портфелей других израильских компаний, рассказал Reuters заместитель гендиректора фонда Тронд Гранде без уточнения количества фирм. «Эти меры приняты в ответ на чрезвычайные обстоятельства. Мы инвестируем в компании, которые работают в стране, находящейся в состоянии войны, а условия на Западном берегу и в секторе Газа в последнее время ухудшились», – заявил гендиректор фонда Николай Танген.
Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг распорядился пересмотреть норвежские инвестиции в Израиль 5 августа, после того как местная газета Aftenposten сообщила об увеличении доли норвежского пенсионного фонда с 1,3 до 2% (стоимость около $15,2 млн) в конце 2024 г. в израильской компании Bet Shemesh Engines Ltd (BSEL), которая производит реактивные двигатели и предоставляет услуги израильской армии. Суверенный фонд избавился от акций в том числе этой компании.
Это не первая продажа акций израильских предприятий суверенным фондом Норвегии в связи с продолжающимися боевыми действиями в Газе. В мае он объявил о закрытии своих позиций в энергетических компаниях Paz Retail and Energy за то, что она поставляла топливо израильским поселениям на оккупированном Западном берегу реки Иордан. А до этого, в декабре 2024 г., фонд избавился от своих активов в израильской телекоммуникационной компании Bezeq – также из-за политики руководства в отношении палестинцев.
При этом в начале июня парламент Норвегии отклонил предложение пропалестинских парламентариев и активистов о продаже всех акций компаний, которые осуществляют свою деятельность на оккупированных территориях.
Государственный пенсионный фонд Норвегии, также известный как Нефтяной фонд, формируется за счет доходов от продажи энергоресурсов страны. Стоимость его активов оценивается примерно в $2 трлн. По состоянию на конец 2024 г. он владеет долями 8700 компаний по всему миру (около 1,5% всех котируемых акций в мире), до распродажи стоимость израильских активов организации составляла почти $2 млрд, следует из отчетов фонда.
В мае 2024 г. Норвегия официально признала государство Палестина. О планах признать палестинское государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре объявили еще Франция, Великобритания, Канада, Мальта и Австралия. На данный момент Палестину признают 147 государств – членов ООН, включая Россию и Китай.
На фоне внешнего давления европейских государств канцлер Германии Фридрих Мерц 8 августа объявил о приостановке поставок в Израиль оружия, которое может использоваться в секторе Газа. Известно, что израильские танки Merkava, которые используются в Газе, оснащены моторно-трансмиссионными отделениями германского производства.
Несмотря на негативный для Израиля внешнеполитический фон и продолжение войны в Газе, инвестиции в страну вряд ли прекратятся, полагает преподаватель кафедры иудаики ИСАА МГУ Филипп Малахов. По его словам, в стране сегодня укрепляется национальная валюта и в целом происходит экономический рост и углубление корпоративного взаимодействия Израиля со своими основными партнерами. Ключевым партнером для еврейского государства остаются США, а европейские фонды отходят на второй план, продолжает эксперт: «Именно сотрудничество с американскими компаниями определяет экономическую устойчивость Израиля, поколебать которую вряд ли смогут и объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины размером в 15%. Всего у западного капитала весьма большой объем накопленных инвестиций в Израиль – свыше $200 млрд, американцы не планируют пока отказываться от дальнейших выгод от технологического сотрудничества с израильтянами». Решение норвежского фонда Малахов называет демонстративным шагом в русле общей геополитической попытки давления европейских стран на Израиль. По его мнению, теоретически к этой попытке могут присоединиться и другие государства Европы, например антиизраильски настроенная Франции. Тем не менее это не нанесет особого вреда экономической устойчивости Израиля из-за несопоставимости уровня инвестиций из США и Европы, подчеркивает эксперт.
Палестинский вопрос много лет осложняет отношения Израиля с некоторыми европейскими государствами – в эту ситуацию демарш норвежцев не привнес принципиальных изменений, замечает научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Текущие боевые действия в Газе, говорит эксперт, вызвали волну наиболее серьезной критики в адрес израильского руководства, которая привела к ограничениям в виде поставок оружия. «Европейцы продолжат использовать этот инструмент давления на Израиль, но в какой степени это повлияет на действия Тель-Авива, говорить пока сложно», – добавила эксперт. «О пересмотре стратегических отношений стран Запада с Израилем речи не идет: несмотря на различия в подходах, многие принципы остаются общими», – заключила Самарская.