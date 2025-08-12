Израиль объявил о новом масштабном наступлении на Газу

Израиль объявил о новом масштабном наступлении на ГазуПо мнению Нетаньяху, это приведет к «окончательному решению вопроса» с «Хамас»
Израиль начнет новую масштабную операцию в секторе Газа, чтобы «закончить работу», разгромить палестинскую группировку «Хамас» и освободить израильских заложников, заявил вечером 10 августа израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Иерусалиме. Это выступление состоялось через три дня после того, как израильский военно-политический кабинет одобрил план контроля над городом Газой – самым большим в секторе.
По словам Нетаньяху, хотя Израиль в настоящее время контролирует около 75% территории сектора Газа, у «Хамас» все еще остается два опорных пункта – в одноименном городе и лагере беженцев в центре сектора. Поэтому правительство поручило израильской армии ликвидировать их, но перед этим обеспечив безопасный выход мирных жителей и размещение их в зонах, где будет предоставляться еда, вода и медицинская помощь. Правда, Нетаньяху не уточнил, в каких безопасных районах будет размещено палестинское гражданское население.
Еще Нетаньяху изложил пять принципов, которые, по его мнению, завершат войну с «Хамас». Среди них: полное разоружение палестинских исламистов; освобождение всех заложников; демилитаризация Газы и сохранение там за израильтянами верховных полномочий в сфере безопасности; а также создание в анклаве альтернативной гражданской администрации, не связанной ни с «Хамас», ни с Палестинской администрацией на Западном берегу реки Иордан в Рамалле. Последняя не может восстановить контроль над анклавом, поскольку, как утверждает Нетаньяху, палестинские власти сами поощряют террористическую активность на своей территории против израильских граждан. Он добавил, что Рамалла преследует ту же конечную цель, что и «Хамас», – уничтожение Израиля, используя при этом инструменты ООН и Международного уголовного суда.
Палестинская администрация осуществляла административный контроль над сектором Газа с начала 1990-х, но была вытеснена оттуда движением «Хамас» в 2007 г. в ходе конфликта в Рамалле.
В своем выступлении Нетаньяху обвинил западные СМИ в распространении ими якобы ложных сведений относительно политики Израиля в Газе и назвал это «глобальной кампанией лжи». Израильский премьер также раскритиковал политику ряда западных правительств за их желание признать государство Палестина на предстоящем заседании Генассамблеи ООН в сентябре и тем самым «поощрить террор». По его мнению, многолетний палестино-израильский конфликт продолжается не из-за отсутствия у палестинцев своей государственности, а из-за их стремления «уничтожить еврейское государство».
Сразу после выступления Нетаньяху премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на брифинге 11 августа объявил о планах его правительства присоединиться к намерению Франции, Великобритании и Канады признать Палестину в сентябре. На данный момент палестинскую государственность признают 143 из 193 стран – членов ООН, в том числе Россия и Китай.
В свою очередь, «Хамас» назвал заявления Нетаньяху «откровенной попыткой оправдать свой режим» перед международным сообществом за политику «геноцида палестинцев». Согласно их заявлению, Израиль использует проблему заложников в качестве предлога для продолжения агрессии. Единственный способ сохранения жизни заложников – прекращение боевых действий и достижение мирного соглашения, подчеркнули в движении.
Мировая реакция на планы Израиля
Одобренный в ночь на 8 августа военно-политическим кабинетом Израиля план операции в Газе включает эвакуацию из одноименного города около 1 млн палестинцев на юг сектора. После этого, как передает Ynet, израильская армия планирует окружить город и предложить находящимся там боевикам «Хамас» сложить оружие, угрожая в противном случае началом штурма. Вся военная кампания предположительно займет до пяти месяцев, сообщил CNN со ссылкой на источники в израильском правительстве. Дата начала наземного вторжения пока не известна.
Анонсированный Тель-Авивом план военной операции в Газе вызвал обеспокоенность у властей Австралии, Великобритании, Дании, Китая, Нидерландов, Саудовской Аравии, Турции, Финляндии и Испании. На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о приостановке поставок вооружений в Израиль, которые могут быть использованы в Газе.
У израильского военно-политического руководства отсутствует единство взглядов относительно предстоящей операции в Газе, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская: «Не все убеждены в эффективности военных методов решения проблем и полагают, что они представляют угрозу жизням заложников. Возможно, объявление о новой операции сделано с целью оказания давления на «Хамас» – но пока эти инструменты продемонстрировали ограниченный эффект».
Израильская военная стратегия в секторе Газа с осени 2023 г. строится на желании сократить потери среди военных, замечает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Главную роль в операциях выполняет ограниченное число хорошо подготовленных и оснащенных боевых подразделений. По словам эксперта, эта стратегия повторяющихся боевых заданий на одной и той же территории без обеспечения полного военного контроля полностью себя исчерпала, а максималистские подходы кабинета Нетаньяху не позволяют выйти на мирные договоренности – это диктует необходимость расширения масштабов войны, несмотря на риски больших потерь среди израильских военных. При этом «Хамас», отмечает Лямин, продолжает восполнять потери среди своих бойцов за счет местных жителей, а запасы фугасов – за счет неразорвавшихся израильских авиабомб. «Разрушенные городские застройки с сетью тоннелей идеально подходят для засад, а обломки зданий будут мешать продвижению израильской бронетехники», – добавил эксперт.
Новое израильское наступление вряд ли приведет к введению санкций против Тель-Авива со стороны западных государств, полагает Лямин. Хотя Вашингтон местами может быть недоволен действиями своих союзников, но связи с еврейским государством достаточно сильны. При этом эксперт не исключил вероятности эмбарго на поставку вооружений в Израиль со стороны европейских государств. По мнению Самарской, наступление Израиля на Газу приведет к росту давления стран Запада на Израиль, в том числе с использованием политических и экономических инструментов.
Израиль явно не собирается самостоятельно управлять Газой после окончания боевых действий, уверена Самарская. Идеальным вариантом решения проблемы для израильского руководства было бы сохранение своего военного контроля над регионом при административном управлении со стороны арабских государств, говорит эксперт: «Однако пока не известно, кто теоретически мог бы взять на себя такую ответственность».
Операция объявлена ради сохранения хрупкого коалиционного правительства, считает эксперт РСМД Кирилл Семенов. По его словам, Нетаньяху пытается найти баланс между умеренными и радикальными политиками, которые не очень довольны, на их взгляд, «половинчатыми решениями» кабинета министров в палестинском вопросе. «Это еще один шаг к более интенсивным операциям в Газе с большим вовлечением сил. Понадобится новая мобилизация и новые боевые подразделения. Не известно, приведет ли предполагаемая оккупация к реальному уничтожению «Хамас», но, очевидно, новая кампания приведет к ухудшению положения Израиля на международной арене», – отметил эксперт.