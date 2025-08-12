Израиль объявил о новом масштабном наступлении на Газу

Еще Нетаньяху изложил пять принципов, которые, по его мнению, завершат войну с «Хамас». Среди них: полное разоружение палестинских исламистов; освобождение всех заложников; демилитаризация Газы и сохранение там за израильтянами верховных полномочий в сфере безопасности; а также создание в анклаве альтернативной гражданской администрации, не связанной ни с «Хамас», ни с Палестинской администрацией на Западном берегу реки Иордан в Рамалле. Последняя не может восстановить контроль над анклавом, поскольку, как утверждает Нетаньяху, палестинские власти сами поощряют террористическую активность на своей территории против израильских граждан. Он добавил, что Рамалла преследует ту же конечную цель, что и «Хамас», – уничтожение Израиля, используя при этом инструменты ООН и Международного уголовного суда.