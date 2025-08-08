Газета
Главная / Политика /

NBC: Трамп накричал на Нетаньяху за слова о «сфабрикованном» голоде в Газе

Число жертв голода в анклаве достигло 197, почти половина погибших – дети, сообщает местный минздрав
Анастасия Брянцева
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ходе телефонного разговора после того, как последний заявил, что в секторе Газа нет голода. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

По данным телеканала, 28 июля Нетаньяху и Трамп провели личный телефонный разговор, который перерос в перепалку на фоне обеспокоенности Белого дома по поводу работы Гуманитарного фонда Газы, поддерживаемого США и Израилем.

Собеседники NBC рассказали, что Нетаньяху сказал американскому лидеру, что в секторе Газа нет массового голода и что информация об этом сфабрикована группировкой «Хамас». В ответ на такое заявление Трамп перебил израильского премьер-министра и начал кричать, что не хочет этого слышать. По его словам, у администрации США есть доказательства обратного.

Израильский кабинет безопасности одобрил план по взятию под контроль Газы

Политика / Международные новости

В начале августа СМИ сообщили о намерении властей Израиля оккупировать сектор Газа. По данным Ynet, решение может быть частью тактики переговоров и попыткой оказать давление на группировку «Хамас». Собеседники портала рассказали, что против решения об оккупации анклава выступает израильское армейское руководство.

ABC News со ссылкой на израильского чиновника передавало, что Нетаньяху выступает за решение вопроса заложников в секторе Газа военным путем. По словам источника, попытки дипломатического урегулирования кризиса не увенчались успехом и в Тель-Авиве все больше убеждаются в том, что «Хамас» не заинтересован в заключении сделки.

С октября 2023 г. на территории Газы проводится израильская операция по уничтожению «Хамаса». Она началась после нападения палестинских боевиков на южные районы Израиля. Последние месяцы в анклаве гуманитарная катастрофа. Израильские власти приостановили доступ гуманитарных организаций, из-за чего в Газе начался голод. По состоянию на 8 августа общее число людей, погибших от голода, составило 197 человек, в том числе 96 детей, сообщили в минздраве анклава.

