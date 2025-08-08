NBC: Трамп накричал на Нетаньяху за слова о «сфабрикованном» голоде в Газе

Собеседники NBC рассказали, что Нетаньяху сказал американскому лидеру, что в секторе Газа нет массового голода и что информация об этом сфабрикована группировкой «Хамас». В ответ на такое заявление Трамп перебил израильского премьер-министра и начал кричать, что не хочет этого слышать. По его словам, у администрации США есть доказательства обратного.