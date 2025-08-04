Ynet: Израиль намерен полностью оккупировать сектор Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и правительство страны намерены одобрить план по оккупации сектора Газа. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на высокопоставленных чиновников, близких к Нетаньяху.
«Жребий брошен, мы идем на полную оккупацию сектора Газа», – сказал один из собеседников портала.
Как отмечает Ynet, такое решение также может являться частью тактики переговоров и попыткой оказать давление на группировку «Хамас». Собеседники портала рассказали, что против решения об оккупации анклава выступает израильское армейское руководство.
По данным Ynet, руководство Израиля пришло к выводу, что освобождение заложников в результате соглашения более не представляется возможным из-за того, что переговоры зашли в тупик.
4 августа ABC News со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что Нетаньяху выступает за решение вопроса заложников в секторе Газа военным путем. По словам источника, попытки дипломатического урегулирования кризиса не увенчались успехом и в Тель-Авиве все больше убеждаются в том, что «Хамас» не заинтересован в заключении сделки. «Поэтому премьер-министр Нетаньяху настаивает на расширении военных операций для освобождения заложников военным путем», – сообщил израильский чиновник.
В то же день The Jerusalem Post писала, что бывшие руководители спецслужб Израиля «Моссад» Тамир Пардо и «Шин Бет» Ами Аялон, а также бывший замначальника генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Матан Вильнаи направили письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой заставить Нетаньяху прекратить войну в секторе Газа.
По данным газеты, письмо подписали более 600 бывших высокопоставленных сотрудников служб безопасности Израиля. По их словам, две цели военной операции, которые необходимо было решить силой, уже «давно выполнены», а третью, которая представляет собой освобождение заложников из Газы, можно решить только дипломатическим путем.