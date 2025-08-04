Ведомости&

Бывшие руководители ЦАХАЛ и «Моссада» попросили Трампа прекратить войну в ГазеПо их словам, две цели военной операции давно выполнены, а третью можно решить дипломатией
Бывшие руководители спецслужб Израиля «Моссад» Тамир Пардо и «Шин Бет» Ами Аялон, а также бывший замначальника генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Матан Вильнаи направили письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой заставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить войну в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
«Ваш авторитет среди подавляющего большинства израильтян повышает вашу способность направлять премьер-министра Нетаньяху и его правительство в нужное русло: положить конец войне, вернуть заложников, остановить страдания и создать региональную и международную коалицию, которая поможет Палестинской автономии (после реформ) предложить жителям Газы и всем палестинцам альтернативу “Хамасу” и его порочной идеологии», – говорится в обращении к Трампу.
По данным газеты, письмо подписали более 600 бывших высокопоставленных сотрудников служб безопасности Израиля. По их словам, две цели военной операции, которые необходимо было решить силой, уже «давно выполнены», а третью, которая представляет собой освобождение заложников из Газы, можно решить только дипломатическим путем.
Кроме того, по мнению собеседников The Jerusalem Post, группировка «Хамас» больше не представляет стратегической угрозы для Израиля.
С октября 2023 г. на территории сектора Газа проводится израильская операция по уничтожению группировки «Хамас». Она началась после нападения палестинских боевиков на южные районы Израиля.
4 августа «Хамас» заявило о готовности сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) для доставки гуманитарной помощи израильским заложникам, находящимся в секторе Газа. Но такая координация, по словам представителей движения, возможна лишь при выполнении ряда условий со стороны Израиля. В частности, «Хамас» требует постоянно держать открытыми гуманитарные коридоры и прекратить авиаудары на время распределения помощи.
По данным израильских властей, в Газе остаются около 50 заложников, но, как предполагается, в живых могут оставаться лишь около 20 из них.