Ведомости&

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Главная / Политика /

Бывшие руководители ЦАХАЛ и «Моссада» попросили Трампа прекратить войну в Газе

По их словам, две цели военной операции давно выполнены, а третью можно решить дипломатией
Анастасия Брянцева
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Бывшие руководители спецслужб Израиля «Моссад» Тамир Пардо и «Шин Бет» Ами Аялон, а также бывший замначальника генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Матан Вильнаи направили письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой заставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить войну в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Ваш авторитет среди подавляющего большинства израильтян повышает вашу способность направлять премьер-министра Нетаньяху и его правительство в нужное русло: положить конец войне, вернуть заложников, остановить страдания и создать региональную и международную коалицию, которая поможет Палестинской автономии (после реформ) предложить жителям Газы и всем палестинцам альтернативу “Хамасу” и его порочной идеологии», – говорится в обращении к Трампу.

По данным газеты, письмо подписали более 600 бывших высокопоставленных сотрудников служб безопасности Израиля. По их словам, две цели военной операции, которые необходимо было решить силой, уже «давно выполнены», а третью, которая представляет собой освобождение заложников из Газы, можно решить только дипломатическим путем.

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Политика / Международные новости

Кроме того, по мнению собеседников The Jerusalem Post, группировка «Хамас» больше не представляет стратегической угрозы для Израиля.

С октября 2023 г. на территории сектора Газа проводится израильская операция по уничтожению группировки «Хамас». Она началась после нападения палестинских боевиков на южные районы Израиля.

4 августа «Хамас» заявило о готовности сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) для доставки гуманитарной помощи израильским заложникам, находящимся в секторе Газа. Но такая координация, по словам представителей движения, возможна лишь при выполнении ряда условий со стороны Израиля. В частности, «Хамас» требует постоянно держать открытыми гуманитарные коридоры и прекратить авиаудары на время распределения помощи.

По данным израильских властей, в Газе остаются около 50 заложников, но, как предполагается, в живых могут оставаться лишь около 20 из них.

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