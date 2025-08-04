Ведомости&

По данным газеты, письмо подписали более 600 бывших высокопоставленных сотрудников служб безопасности Израиля. По их словам, две цели военной операции, которые необходимо было решить силой, уже «давно выполнены», а третью, которая представляет собой освобождение заложников из Газы, можно решить только дипломатическим путем.