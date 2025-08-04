Из-за боев в секторе Газа уничтожено 85% инфраструктуры
Боевые действия в секторе Газа привели к уничтожению около 85% объектов гражданской инфраструктуры. Об этом «РИА Новости» рассказал министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур.
Он уточнил, что среди уничтоженных объектов квартиры, дома, дороги, системы электро- и водоснабжения, коммерческие, экономические объекты и др.
С октября 2023 г. на территории Газы проводится израильская операция по уничтожению группировки «Хамас». Она началась после нападения палестинских боевиков на южные районы Израиля.
4 августа в минздраве сектора Газа сообщили, что за последние сутки в анклаве зафиксировали пять новых смертей от голода и недоедания, все – среди взрослого населения. Общее число погибших от последствий гуманитарной катастрофы достигло 180 человек, из них 93 – дети. Ведомство отмечает, что нехватка продовольствия и ограниченный доступ к гуманитарной помощи продолжают угрожать жизни тысяч мирных жителей.