«Хамас» разрешит помогать заложникам, если Израиль прекратит удары
Палестинское движение «Хамас» заявило о готовности сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) для доставки гуманитарной помощи израильским заложникам, находящимся в секторе Газа. Об этом пишет Reuters. Однако такая координация, по словам представителей движения, возможна лишь при выполнении ряда условий со стороны Израиля.
В частности, «Хамас» требует постоянно держать открытыми гуманитарные коридоры и прекратить авиаудары на время распределения помощи. Заявление было сделано вскоре после публикации видео с истощенным пленником, вызвавшего волну осуждения со стороны западных стран.
По данным израильских властей, в Газе остаются около 50 заложников, но, как предполагается, в живых могут оставаться лишь около 20 из них.