«Хамас» разрешит помогать заложникам, если Израиль прекратит удары

Ранее ABC News писало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает за решение вопроса заложников в секторе Газа военным путем. «Хамас» в своем заявлении от 2 августа заявил, что не сложит оружие до тех пор, пока не будет создано независимое палестинское государство.