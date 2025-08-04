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ABC: Нетаньяху настаивает на военном решении вопроса заложников в Газе

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает за решение вопроса заложников в секторе Газа военным путем. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на израильского чиновника.

По словам источника, попытки дипломатического урегулирования кризиса не увенчались успехом, и в Тель-Авиве все больше убеждаются в том, что «Хамас» не заинтересован в заключении сделки. «Поэтому премьер-министр Нетаньяху настаивает на расширении военных операций для освобождения заложников военным путем», – сообщил израильский чиновник.

Считается, что «Хамас» по-прежнему удерживает около 20 заложников, захваченных в ходе нападения на Израиль 7 октября 2023 г.

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Чиновник также отметил, что Израиль и США продолжают находиться в постоянном контакте по этому вопросу. Несмотря на обострение ситуации, гуманитарная помощь, по его словам, продолжит поступать в Газу через районы, не затронутые боевыми действиями и находящиеся вне контроля «Хамас».

31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что «Хамас» необходимо капитулировать и освободить израильских заложников, удерживаемых в анклаве, чтобы как можно скорее завершить гуманитарный кризис в секторе Газа. 1 августа спецпредставитель американского лидера на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что провел более пяти часов в анклаве Газы для оценки обстановки в анклаве и проведения встреч с гуманитарными организациями. 

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