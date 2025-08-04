ABC: Нетаньяху настаивает на военном решении вопроса заложников в Газе

31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что «Хамас» необходимо капитулировать и освободить израильских заложников, удерживаемых в анклаве, чтобы как можно скорее завершить гуманитарный кризис в секторе Газа. 1 августа спецпредставитель американского лидера на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что провел более пяти часов в анклаве Газы для оценки обстановки в анклаве и проведения встреч с гуманитарными организациями.