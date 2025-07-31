Трамп призвал «Хамас» капитулировать для окончания кризиса в секторе Газа

Франция и еще 14 стран в конце июля подписали декларацию о признании в будущем независимого палестинского государства. После этого премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что страна также готова признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. На заявление Карни отреагировал Трамп, подчеркнув, что такое решение сильно затруднит двум странам заключить торговое соглашение.