Трамп призвал «Хамас» капитулировать для окончания кризиса в секторе Газа
Палестинской группировке «Хамас» необходимо капитулировать и освободить заложников, чтобы как можно скорее завершить гуманитарный кризис в секторе Газа, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Если "Хамас" сдастся и освободит заложников, это станет скорейшим путем к окончанию гуманитарного кризиса в Газе!» – заявил американский лидер.
30 июля арабские страны, включая Катар, Саудовскую Аравию и Египет, поддержали документ с призывом к «Хамасу» отказаться от власти в секторе Газа, и это произошло впервые с начала конфликта.
Франция и еще 14 стран в конце июля подписали декларацию о признании в будущем независимого палестинского государства. После этого премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что страна также готова признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. На заявление Карни отреагировал Трамп, подчеркнув, что такое решение сильно затруднит двум странам заключить торговое соглашение.