Карни: Канада намерена признать Палестину
Канада собирается официально признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Об этом объявил премьер-министр Марк Карни, сообщает The Guardian.
По словам Карни, Канада признает Палестину, если администрация этой страны в 2026 г. проведет выборы, в которых не сможет участвовать группировка «Хамас». Канада также ожидает, что Палестина согласится на другие демократические реформы. Карни призвал «Хамас» освободить всех заложников, разоружиться и не вмешиваться в будущее управление Палестиной.
Заявление Карни было сделано после того, как Франция и еще 14 стран подписали декларацию, указывающую, что в будущем независимое палестинское государство будет признано многими странами. На заявление Карни отреагировал президент США Дональд Трамп.
«Ого! Канада только что объявила о поддержке государственности Палестины. Это сильно затруднит нам заключение с ними торгового соглашения. О, Канада!!!», – написал американский лидер в соцсети TruthSocial.
30 июля AFP сообщало, что арабские страны, включая Катар, Саудовскую Аравию и Египет, поддержали документ с призывом к «Хамасу» отказаться от власти в секторе Газа, «передать оружие Палестинской администрации при международном участии и поддержке, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства».
24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре. Палестинские власти выразили Макрону благодарность, израильские – осудили это решение.