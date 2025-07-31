Карни: Канада намерена признать Палестину

По словам Карни, Канада признает Палестину, если администрация этой страны в 2026 г. проведет выборы, в которых не сможет участвовать группировка «Хамас». Канада также ожидает, что Палестина согласится на другие демократические реформы. Карни призвал «Хамас» освободить всех заложников, разоружиться и не вмешиваться в будущее управление Палестиной.