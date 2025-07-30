Арабские страны впервые призвали «Хамас» отказаться от власти в Газе
Арабские страны, включая Катар, Саудовскую Аравию и Египет, поддержали документ с призывом к «Хамасу» отказаться от власти в секторе Газа, сообщило AFP.
«В контексте прекращения войны в Газе "Хамас" должен положить конец своему правлению в секторе Газа и передать оружие Палестинской администрации при международном участии и поддержке, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», — говорится в заявлении.
Семнадцать стран, а также Евросоюз и лига арабских государств (ЛАГ) поддержали семистраничный текст, согласованный на конференции ООН по возрождению решения о создании двух государств для Израиля и Палестины.
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре. Палестинские власти выразили Макрону благодарность, израильские – осудили это решение.
Франция не первая европейская страна, признавшая Палестину самостоятельным государством. В мае 2024 г. это сделали правительства Норвегии, Ирландии и Испании. Тогда Израиль не согласился с этим решением и отозвал для консультаций своих послов в этих странах.