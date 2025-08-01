Спецпосланник Уиткофф провел в Газе больше пяти часов
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что провел более пяти часов в секторе Газе для оценки обстановки в анклаве и проведения встреч с гуманитарными организациями. Его слова приводит The Times of Israel.
Уиткофф уточнил, что визит состоялся по поручению президента США Дональда Трампа. Его целью является подготовить доклад для американского лидера и помочь в разработке плана по доставке продовольствия и медикаментов.
Ожидается, что после визита в Израиль спецпосланик президента США направится в Россию.
31 июля Трамп заявил, что радикальной палестинской группировке «Хамас» необходимо капитулировать и освободить израильских заложников, удерживаемых в анклаве, чтобы как можно скорее завершить гуманитарный кризис в секторе Газа.
30 июля семнадцать стран, Евросоюз и Лига арабских государств (ЛАГ) поддержали семистраничный текст, согласованный на конференции ООН, по возрождению решения о создании двух государств для Израиля и Палестины. В документе, в частности, содержится призыв к «Хамасу» отказаться от власти в Газе.