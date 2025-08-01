Спецпосланник Уиткофф провел в Газе больше пяти часов

30 июля семнадцать стран, Евросоюз и Лига арабских государств (ЛАГ) поддержали семистраничный текст, согласованный на конференции ООН, по возрождению решения о создании двух государств для Израиля и Палестины. В документе, в частности, содержится призыв к «Хамасу» отказаться от власти в Газе.