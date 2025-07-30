Израиль угрожает перейти к аннексии Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 28 июля на заседании узкого кабинета министров предложил рассмотреть план аннексии сектора Газа, если палестинская группировка «Хамас» не согласится на прекращение огня и не освободит заложников в течение нескольких дней. На этот случай чиновники решили создать специальный орган для управления аннексированными территориями, пишет газета Maariv со ссылкой на источники. По данным Haaretz, этот шаг направлен на то, чтобы сохранить министра финансов Бецалеля Смотрича в правительстве после того, как тот раскритиковал Нетаньяху за увеличение гуманитарной помощи в Газу.