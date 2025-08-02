«Хамас» заявил об отказе сложить оружие вплоть до создания государства Палестина
Палестинская группировка «Хамас» не сложит оружие до тех пор, пока не будет создано независимое палестинское государство, говорится в заявлении движения.
«Вооруженное сопротивление <...> не может быть прекращено без полного восстановления наших национальных прав, прежде всего создания независимого, полностью суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме», – приводит заявление Al Arabiya.
Заявление прозвучало через несколько часов после того, как специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил семьям израильских заложников о готовности «Хамаса» к демилитаризации, пишет The Times of Israel. Ранее стало известно, что 1 августа он провел более пяти часов в секторе Газа для оценки обстановки в анклаве и проведения встреч с гуманитарными организациями.
«Хамас», как отмечает издание, открыто осуждает спецпредставителя за его вчерашний визит и называет его «заранее спланированным театрализованным представлением, призванным ввести в заблуждение общественное мнение, улучшить имидж оккупации и предоставить ей политическое прикрытие для управления голодом и продолжения систематических убийств детей и безоружных мирных жителей».