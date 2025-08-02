«Хамас» заявил об отказе сложить оружие вплоть до создания государства Палестина

Заявление прозвучало через несколько часов после того, как специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил семьям израильских заложников о готовности «Хамаса» к демилитаризации, пишет The Times of Israel. Ранее стало известно, что 1 августа он провел более пяти часов в секторе Газа для оценки обстановки в анклаве и проведения встреч с гуманитарными организациями.