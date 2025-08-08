Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Израильский кабинет безопасности одобрил план по взятию под контроль Газы

Нетаньяху предложил усилить военное присутствие ради безопасности Израиля
Елена Вострикова
Jehad Alshrafi / AP
Jehad Alshrafi / AP

Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план по установлению контроля над городом Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление канцелярии премьера.

«Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий», – говорится в заявлении.

Нетаньяху до этого заявлял, что Тель-Авив не намерен оставлять сектор Газа за собой на постоянной основе, однако считает необходимым временное установление контроля для обеспечения безопасности Израиля. Впоследствии, по его словам, управление анклавом может быть передано арабским силам, конкретные механизмы и участники этого процесса пока не уточнялись.

Бывшие руководители ЦАХАЛ и «Моссада» попросили Трампа прекратить войну в Газе

Политика / Международные новости

Заявление прозвучало в интервью Fox News накануне совещания с группой министров. По данным источников, обсуждение сопровождалось разногласиями: начальник генштаба Эяль Замир, как сообщается, выразил сомнения в необходимости расширения операции.

Источники сообщили, что любое решение кабинета министров по вопросам безопасности должно быть одобрено полным составом израильского правительства. Следующее заседание может состояться не раньше 10 августа.

Эскалация конфликта в регионе началась 7 октября 2023 г. после атаки палестинского «Хамаса» на территорию Израиля с захватом заложников. В ответ Тель-Авив инициировал военную операцию в секторе Газа с целью ликвидации инфраструктуры движения и освобождения всех похищенных.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных