Израильский кабинет безопасности одобрил план по взятию под контроль Газы

Нетаньяху до этого заявлял, что Тель-Авив не намерен оставлять сектор Газа за собой на постоянной основе, однако считает необходимым временное установление контроля для обеспечения безопасности Израиля. Впоследствии, по его словам, управление анклавом может быть передано арабским силам, конкретные механизмы и участники этого процесса пока не уточнялись.