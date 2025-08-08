Израильский кабинет безопасности одобрил план по взятию под контроль Газы

Израильский кабинет безопасности одобрил план по взятию под контроль ГазыНетаньяху предложил усилить военное присутствие ради безопасности Израиля
Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план по установлению контроля над городом Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление канцелярии премьера.
«Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий», – говорится в заявлении.
Нетаньяху до этого заявлял, что Тель-Авив не намерен оставлять сектор Газа за собой на постоянной основе, однако считает необходимым временное установление контроля для обеспечения безопасности Израиля. Впоследствии, по его словам, управление анклавом может быть передано арабским силам, конкретные механизмы и участники этого процесса пока не уточнялись.
Заявление прозвучало в интервью Fox News накануне совещания с группой министров. По данным источников, обсуждение сопровождалось разногласиями: начальник генштаба Эяль Замир, как сообщается, выразил сомнения в необходимости расширения операции.
Источники сообщили, что любое решение кабинета министров по вопросам безопасности должно быть одобрено полным составом израильского правительства. Следующее заседание может состояться не раньше 10 августа.
Эскалация конфликта в регионе началась 7 октября 2023 г. после атаки палестинского «Хамаса» на территорию Израиля с захватом заложников. В ответ Тель-Авив инициировал военную операцию в секторе Газа с целью ликвидации инфраструктуры движения и освобождения всех похищенных.