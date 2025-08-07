Нетаньяху: Израиль не намерен устанавливать контроль над сектором Газа
Израиль не намерен занимать сектор Газа и хочет передать контроль над территорией арабским силам. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.
По его мнению, арабская сторона сможет управлять анклавом «должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь». Тем не менее, Нетаньяху подчеркнул, что израильская сторона хочет обеспечить себе «периметр безопасности», но, как отметил премьер-министр, реализация такого плана «невозможна при "Хамасе"».
4 августа ABC News со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что Нетаньяху выступает за решение вопроса заложников в секторе Газа военным путем. По словам источника, попытки дипломатического урегулирования кризиса не увенчались успехом и в Тель-Авиве все больше убеждаются в том, что «Хамас» не заинтересован в заключении сделки.
В то же день The Jerusalem Post писала, что бывшие руководители спецслужб Израиля «Моссад» Тамир Пардо и «Шин Бет» Ами Аялон, а также бывший замначальника генерального штаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Матан Вильнаи направили письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой заставить Нетаньяху прекратить войну.
По их мнению, две цели военной операции уже «давно выполнены», а третью, которая представляет собой освобождение заложников, можно решить только дипломатическим путем.