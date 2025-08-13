Президент США Дональд Трамп усиливает давление на ЮАР и Бразилию

Еще в мае в ходе переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Трамп заявил о геноциде в отношении белых фермеров. В то же самое время он подчеркнул, что не был окончательно уверен в том, что происходящее – геноцид. При этом, по данным материалов телеканалов CNN, Al Jazeera и американского портала FactCheck, хотя факты насилия в отношении, в частности, белых фермеров имеют место, они не носят массового характера. Кроме того, в феврале Трамп подписал указ «о противодействии вопиющим действиям» ЮАР, в котором обвинил местное правительство в вытеснении этнического меньшинства африканеров (потомки европейских колонистов) с их фермерских земель без возмещения ущерба. Было также подчеркнуто недовольство США решением ЮАР присоединиться к иску против Израиля в Международном уголовном суде. В связи с этим было объявлено о прекращении оказания помощи ЮАР и подготовке программы переселения африканеров в США. По данным Africa News на начало июня, около 8000 африканеров могут быть переселены в США в течение следующих нескольких месяцев.