Президент США Дональд Трамп усиливает давление на ЮАР и Бразилию

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на ЮАР и БразилиюЭто вызвано его идеологией и противодействием БРИКС
ЮАР и Бразилия могут подвергнуться критике за нарушение прав человека в ежегодном докладе госдепа, сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на документ, который был предназначен для передачи в конгресс 12 августа. Критика ЮАР связана с «плохим отношением» к местным белым фермерам. Бразильские власти могут уличить в необоснованном политическом преследовании экс-президента страны Жаира Болсонару, обвиненного в попытке госпереворота после проигрыша на президентских выборах 2022 г. нынешнему лидеру Луису Инасиу Луле да Силве. Журналисты подчеркивают, что расширение описания нарушений в этих двух странах компенсируется сокращением разделов, связанных с Сальвадором, Россией и Израилем.
«Правительства по всему миру продолжают использовать цензуру, выборочную или незаконную слежку и ограничительные законы против неугодных голосов, часто по политическим или религиозным мотивам <...> Для продвижения свободы выражения по всему миру мы готовы к откровенным обсуждениям с нашими союзниками, партнерами, а также с противниками», – сказал неназванный чиновник, комментируя доклад (цитата по WP). При этом, по словам бывшего координатора госдепа по вопросам прав человека Узры Зэи (работала при администрации экс-президента Джо Байдена), нынешний госсекретарь Марко Рубио «пытался искажать» политику в сфере прав человека и использовать ее против стран и лидеров, которых действующая администрация считает неугодными.
Другие источники издания утверждают, что пытались смягчить язык доклада. Например, в случае ЮАР они убеждали составителей отказаться от таких формулировок, как «геноцид».
Согласно существующей практике, доклад госдепа не влечет за собой прямых последствий для стран, которым приписываются проблемы с соблюдением прав человека. Но одновременно с этим такой документ может стать обоснованием для предложения законодателей ввести в отношении обвиняемых санкции и другие ограничения, а также для усиления дипломатического давления.
Еще в мае в ходе переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Трамп заявил о геноциде в отношении белых фермеров. В то же самое время он подчеркнул, что не был окончательно уверен в том, что происходящее – геноцид. При этом, по данным материалов телеканалов CNN, Al Jazeera и американского портала FactCheck, хотя факты насилия в отношении, в частности, белых фермеров имеют место, они не носят массового характера. Кроме того, в феврале Трамп подписал указ «о противодействии вопиющим действиям» ЮАР, в котором обвинил местное правительство в вытеснении этнического меньшинства африканеров (потомки европейских колонистов) с их фермерских земель без возмещения ущерба. Было также подчеркнуто недовольство США решением ЮАР присоединиться к иску против Израиля в Международном уголовном суде. В связи с этим было объявлено о прекращении оказания помощи ЮАР и подготовке программы переселения африканеров в США. По данным Africa News на начало июня, около 8000 африканеров могут быть переселены в США в течение следующих нескольких месяцев.
Что касается Бразилии, то Трамп не раз критиковал действующее руководство страны, обвиняя его в несправедливом отношении к Болсонару и его союзникам. В частности, в связи с этим США усилили тарифное давление на страну, подняв пошлины на бразильские товары до 50% за рядом исключений.
Политике США по оценке других стран с точки зрения их демократичности и соблюдения различных прав и свобод свойственна перенастройка «методологии» и отдельных смыслов под видение новой администрации, говорит замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов. Нынешний подход Трампа к этим проблемам нельзя назвать полноценной заменой продвижению либерализма, но команда действующего главы государства будет трансформировать его отдельные воззрения в элементы внешней политики.
При оценке действий администрации Трампа в отношении Бразилии и ЮАР нужно разделять идеологические и геополитические мотивы, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Он объяснил, что на бразильском направлении доминирует идеология, так как Трамп видит в Луле главного регионального «левака». По мнению эксперта, такой подход будет применяться ко многим левым политикам в Латинской и Южной Америке.
В первый срок (2017–2021) у Трампа было похожее противостояние с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. При этом 8 августа минюст США удвоит до $50 млн вознаграждение за информацию, которая может привести к его аресту. В 2020 г. минюст США признал Мадуро и некоторых других на тот момент действующих или бывших членов венесуэльского правительства виновными в наркотерроризме и использовании запрещенных веществ «в качестве оружия» против США.
Геополитический смысл обвинений Трампа в отношении Бразилии и ЮАР связан с их членством в БРИКС, которую Трамп считает враждебной группой, продолжил Васильев. По мнению Павлова, дело не столько в их членстве в БРИКС, сколько в растущем влиянии этих стран в своих регионах и их общей позиции по некоторым важным для Вашингтона вопросам.