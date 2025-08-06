Бразилия арестом Болсонару рискует эскалацией конфликта с Трампом

Бразилия арестом Болсонару рискует эскалацией конфликта с ТрампомЦенностный политический конфликт с трамповскими США смешался с пошлинами и сближением страны с Китаем
Верховный суд Бразилии постановил 5 августа отправить под домашний арест бывшего президента Жаира Болсонару (2019–2023), находящегося под следствием за попытку государственного переворота после президентских выборов 2022 г., на которых он проиграл нынешнему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве. Судья Александр де Мораес принял такое решение ввиду несоблюдения подследственным запрета на использование социальных сетей.
Дело в том, что 4 августа в ходе одного из митингов в свою поддержку Болсонару позвонил старшему сыну Флавиу и выступил по громкой связи перед собравшимися сторонниками. Из-за этого суд запретил Болсонару пользоваться мобильным телефоном и принимать у себя кого-либо, кроме адвокатов и допущенных судом лиц.
Ранее, 18 июля, помимо запрета на использование соцсетей суд предписал Болсонару ношение специального браслета для отслеживания его передвижений и запретил покидать дом по ночам.
Сын экс-президента Флавиу, являющийся сенатором, считает, что новые ограничения в отношении его отца – это «месть» за американские санкции, введенные минфином США в отношении судьи де Мораеса 30 июля. «Мы живем в условиях диктатуры, когда один человек отдает приказ об аресте бывшего президента республики», – заявил Флавиу в интервью агентству Reuters. На новость об отправке Болсонару-старшего под домашний арест госдеп США отреагировал угрозой призвать к ответственности «всех поддерживающих и подстрекающих» к таким действиям.
Дополнительно ситуацию усугубляет решение Трампа ввести в общей сложности 50%-ные пошлины (начинают действовать с 6 августа) на значительное количество импортируемых в США бразильских товаров – самая высокая ставка из всех анонсированных Трампом к 5 августа. Стоит уточнить, что решение об ужесточении тарифного режима в отношении Бразилии также было продиктовано осуждением со стороны Вашингтона расследования дела Болсонару. 30 июля Трамп даже подписал исполнительный указ, направленный на «противодействие угрозам в отношении США со стороны правительства Бразилии».
Что касается Лулы да Силвы, то публично он выражает неготовность идти на уступки Вашингтону. В своем большом интервью для газеты The New York Times он подчеркнул: «Бразилия никогда не будет вести переговоры с позиций маленькой страны <...> У нас исключительные торговые отношения с Китаем. Я заинтересован в продаже тому, кто захочет купить у меня, – тому, кто заплатит больше».
С кем больше торгует Бразилия
Трамп видит в Луле идеологического противника, «леворадикала», говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. По словам эксперта, конкретно в случае Бразилии США вводят пошлины из-за ценностных противоречий: «Трамп хочет сделать трампизм глобальной идеологией. И экономическое давление, в его понимании, может быть инструментом продвижения идей, которые Трамп считает политически верными». Поэтому, подчеркивает Васильев, американский президент давит не только на Лулу да Силву, но и на других региональных лидеров, придерживающихся левых взглядов.
Пребывание у власти Болсонару практически совпало с первым сроком Трампа (2017–2021). Стиль поведения, политические предпочтения и правоконсервативная риторика Болсонару дали повод СМИ прозвать его «Трампом из тропиков». В те годы у Трампа и Болсонару сложились относительно партнерские отношения.
Но ни вмешательство Трампа, ни домашний арест Болсонару практически никак не влияют на динамику его рейтинга среди бразильских граждан, а значит, никаких глобальных изменений пока ждать не стоит, говорит главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Эксперт также уточнил, что Лула никак не сможет выпустить Болсонару или смягчить его судьбу, так как не может повлиять на решение суда.
Согласно газете Brasil de Fato за 17 июля, если бы тогда состоялись президентские выборы, то даже при участии Болсонару Лула лидировал бы в гонке. В этом контексте Хейфец напомнил, что у Болсонару уже нет права участвовать в ближайших выборах главы государства в 2026 г. из-за признания его виновным по другому делу (за нарушение избирательного законодательства и распространение дезинформации об избирательной системе не может баллотироваться до 2030 г.). По мнению эксперта, если Болсонару признают виновным еще и в попытке осуществления госпереворота, его шансы баллотироваться когда-либо сведутся к нулю. При этом в целом правое движение в Бразилии остается довольно популярным, говорит Хейфец.
Одновременно с этим, по данным совместного июньского опроса компаний Genial и Quaest, 65% бразильцев не хотят участия Болсонару в президентских выборах в 2026 г. Помимо идеологических разногласий с Лулой у Трампа есть еще и геополитические, продолжил Васильев. «Для США Бразилия и вся остальная Южная Америка – их задний двор, на котором Вашингтон не хочет видеть ни БРИКС, ни конкретно Китай», – сказал эксперт. В этом контексте нападки Трампа на Бразилию – сигнал ей и ее соседям о невозможности выхода из зоны влияния США, резюмировал Васильев.