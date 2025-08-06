Бразилия арестом Болсонару рискует эскалацией конфликта с Трампом

Согласно газете Brasil de Fato за 17 июля, если бы тогда состоялись президентские выборы, то даже при участии Болсонару Лула лидировал бы в гонке. В этом контексте Хейфец напомнил, что у Болсонару уже нет права участвовать в ближайших выборах главы государства в 2026 г. из-за признания его виновным по другому делу (за нарушение избирательного законодательства и распространение дезинформации об избирательной системе не может баллотироваться до 2030 г.). По мнению эксперта, если Болсонару признают виновным еще и в попытке осуществления госпереворота, его шансы баллотироваться когда-либо сведутся к нулю. При этом в целом правое движение в Бразилии остается довольно популярным, говорит Хейфец.