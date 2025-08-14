Партия любителей пива не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году

Партия любителей пива не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2026 годуТакой политической силой мог бы заинтересоваться электорат Владимира Жириновского, считают эксперты
Партия любителей пива (ПЛП) решила перенести новый учредительный съезд с 2025 г. на осень 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказал ее генеральный секретарь Константин Калачев. Таким образом, ПЛП не сможет принять участие в выборах в Госдуму в следующем году. Калачев уверен, что в 2026 г. общественно-политическая ситуация, в том числе в связи со спецоперацией, может измениться и шансы договориться вырастут. «Мы сами разговор инициировать не собираемся, но рассчитываем, что к нам к тому времени привыкнут, а после съезда, возможно, даже вступят в диалог по поводу места и роли [ПЛП] в партийной системе», – заявил он.
Для проведения съезда ПЛП во второй половине ноября зарегистрирует в Минюсте новый оргкомитет, уточнил Калачев. По его словам, партия сохранила свою региональную структуру, ведет помимо основного Telegram-канала и региональные, сохраняет публичную активность – организует тематические вечера, праздники. По данным на сайте ПЛП, региональные отделения созданы в 50 субъектах Федерации.
Первую попытку зарегистрироваться партия предприняла в октябре 2024 г. На тот момент в ПЛП рассчитывали принять участие в едином дне голосования – 2025 и в выборах в Госдуму в 2026 г. Но Минюст в регистрации отказал, представителей ведомства на съезде не было, писали «Ведомости». Как говорил тогда Калачев, заявление на регистрацию, подготовленное партийными юристами, не соответствовало новой форме, установленной законодательством.
Одним из оснований для отказа в регистрации стали технические проблемы с отчетностью при ликвидации одной из компаний на тот момент первого лица в ПЛП – предпринимателя и инвестора Сергея Гришина. Они «оказались фатальными для возможности быть председателем ПЛП, представляющим партию во всех инстанциях», написал позже в своем Telegram-канале Калачев. В ноябре 2024 г. Гришин покинул пост председателя, а его место в статусе и. о. занял замглавы партии, политтехнолог и художник Сергей Поляков, который возглавлял аппарат ПЛП в 1994–1995 гг.
В отличие от 2020 г., когда перед федеральными выборами 2021 г. была попытка несколько освежить партийную систему через создание новых партий, сейчас ситуация радикально другая: не только не создаются новые партии, но и ликвидируются ранее имевшиеся, отмечал в докладе «Департизация на паузе (но не везде), самих партий все меньше» политолог Александр Кынев. В июне Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации за неучастие в выборах партии «Гражданская инициатива», а в июле то же решение принято в отношении Российского общенародного союза.
Тренд скорее состоит в сокращении тех политических организаций, которые не пользуются поддержкой у избирателя и не участвуют в федеральных выборах, уточняет электоральный юрист Гарегин Митин, но регистрация вполне проходима, если потенциальная политическая партия не аутсайдер и не «оранжевая организация». Он согласен с генсеком ПЛП, что недостатки в оформлении документов, на которые указал Минюст, вполне устранимы.
Сейчас такая партия не видна в раскладах Старой площади, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Я думаю, что главная ошибка – это что они попытались создать, по сути дела, в мягком варианте, но еще одну прозападную либеральную партию. По крайней мере, так это было считано политическими менеджерами. А такая партия, как они считают, сегодня не нужна», – сказал он «Ведомостям».
Первая версия Партии любителей пива
Согласно программе, которая утверждалась на съезде в октябре 2024 г., ПЛП – это партия экономического и социального прогресса, она намерена отстаивать «честные выборы и реальный выбор», экономическую свободу, справедливое налогообложение, народное просвещение, светское образование, справедливое распределение природных ресурсов, инклюзивность и т. д. Впрочем, как сообщил «Ведомостям» Калачев, споры по идеологии все еще ведутся.
Политолог Алексей Макаркин видит освободившуюся для ПЛП нишу – и она является либеральной только формально. Он напоминает, что в 1990-е партия получила известность благодаря своему эпатажу, но тогда весь электорат, готовый проголосовать за такую силу, забрала ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским – главным эпатирующим политиком. Остальные партии вынуждены были уйти с этой поляны или в целом с политической сцены.
«Я думаю, что попытки [ПЛП] зарегистрироваться связаны с тем, что поляна, связанная с эпатажем, освободилась. Жириновского больше нет. И ЛДПР меняет образ – она становится более серьезной. [Новый руководитель партии Леонид] Слуцкий уже никого не эпатирует, у него совсем другой имидж. И, наверное, вот такой избиратель может заинтересоваться новой партией», – сказал он «Ведомостям». Но это обстоятельство снижает шансы регистрации – никто не заинтересован в размывании голосов системных партий, указал эксперт.
Эксперты затруднились оценить перспективы ПЛП. «Что там будет после [выборов] Госдумы и после спецоперации, сейчас гадать абсолютно бессмысленно», – отметил Минченко. Политолог Михаил Виноградов также полагает, что «никакого большого сценария» на этот период еще нет. Выгоды от появления такого игрока, как ПЛП, власти должны понять и увидеть сами, убежден Калачев. «Мы хранители бренда. Готовы ждать и год, и пять, и даже 10. Можем провести съезд в любое время, если увидим, что окно возможностей хоть чуть приоткрылось», – говорит он.
Нельзя ставить телегу впереди лошади: главная задача – найти влиятельную элитную группу, которая сделает на тебя ставку, и только после реализовывать проект, подчеркнул Минченко. «А когда ты сначала создаешь проект, а потом пытаешься его кому-то предложить, это вызывает вполне закономерные и предсказуемые опасения и недоверие», – заключил он.