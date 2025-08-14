Партия любителей пива не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году

Партия любителей пива (ПЛП) решила перенести новый учредительный съезд с 2025 г. на осень 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказал ее генеральный секретарь Константин Калачев. Таким образом, ПЛП не сможет принять участие в выборах в Госдуму в следующем году. Калачев уверен, что в 2026 г. общественно-политическая ситуация, в том числе в связи со спецоперацией, может измениться и шансы договориться вырастут. «Мы сами разговор инициировать не собираемся, но рассчитываем, что к нам к тому времени привыкнут, а после съезда, возможно, даже вступят в диалог по поводу места и роли [ПЛП] в партийной системе», – заявил он.