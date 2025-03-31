Партия любителей пива вновь намерена подать в Минюст документы для регистрации

«Я думаю, что зарегистрируют нас тогда, когда начнется мирное время, когда запросы общества поменяются. <...> Мы надеемся до конца года провести еще один съезд и взять это непреодолимое пока препятствие [в лице] Минюста. Мы не оставляем надежд, что нас зарегистрируют, однако, если нет, мы все равно живы, мы есть», – обратился Калачев к слушателям с небольшой сцены. Он уточнил, что все региональные отделения сохранены (всего их 49) и готовы продолжать работать с ПЛП.