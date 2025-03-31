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Партия любителей пива вновь намерена подать в Минюст документы для регистрации

Шансов на успех немного, но «дорогу осилит идущий», говорят эксперты
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

До конца 2025 г. Партия любителей пива (ПЛП) намерена снова провести учредительный съезд и подать документы для регистрации в Минюст. Об этом сообщил ее генеральный секретарь Константин Калачев на встрече сторонников в баре «Либерто» 28 марта.

«Я думаю, что зарегистрируют нас тогда, когда начнется мирное время, когда запросы общества поменяются. <...> Мы надеемся до конца года провести еще один съезд и взять это непреодолимое пока препятствие [в лице] Минюста. Мы не оставляем надежд, что нас зарегистрируют, однако, если нет, мы все равно живы, мы есть», – обратился Калачев к слушателям с небольшой сцены. Он уточнил, что все региональные отделения сохранены (всего их 49) и готовы продолжать работать с ПЛП.

Само мероприятие можно было найти без навигатора – ориентиром стали стоящие рядом с кафе люди в оранжевых вещах (символизирующих цвет пива, как объяснили они) и брендированных футболках ПЛП. На входе девушка в партийном мерче вручала посетителям значки с надписью «Друзья Партии любителей пива», а после провожала к столикам, на которых в качестве комплимента были расположены традиционные атрибуты партсобраний ценителей пенного напитка: тарелка с чесночными гренками, жареным сыром, картофелем фри и бутылочное пиво на выбор, в том числе с названием «Крымский мост».

Свободных мест было немного, и, судя по присутствующим, эта встреча стала наиболее неформальной из всех, что проводились ранее: политологов и журналистов вытеснили истинные любители пива, которым было не столь важно политическое будущее объединения. Стены украсили флагами с названием партии, повсюду стояли пивные брендированные кружки и экземпляры газет ПЛП, подготовленных к первому съезду возрождающейся политической силы 5 октября.

История ПЛП в 1990-х гг.

ПЛП была зарегистрирована Минюстом 9 августа 1994 г. и просуществовала четыре года. На выборах депутатов Госдумы в 1995 г. набрала 0,62% (428 727 голосов), заняв 21-е место. Тогда в выборах участвовало 43 партии. В 1996 г. ПЛП в обмен на госфинансирование для закрытия долгов, образовавшихся в ходе предвыборной кампании предыдущего года, поддержала баллотировавшегося на второй срок президента России Бориса Ельцина. Тогда же ПЛП фактически прекратила работу и два года спустя Минюст, исходя из этого, принял решение о ее ликвидации, писали «Ведомости».

После полуофициальной части собравшиеся перешли к развлекательной: на сцене выступили начинающие стендап-комики и сторонники ПЛП, присоединившиеся к ней еще в 1990-х гг., писатели представили свои рассказы и была даже приглашенная звезда – автор песни «Как упоительны в России вечера» Виктор Пеленягрэ спел ее вживую. Не обошлось и без конкурсов, в ходе которых надо было на скорость выпить пиво. Также ценители пенного учредили свою награду для баров «Партия любителей пива – доверяет», один из критериев которого – «честная подача пива без недоливов». Первым сторонники ПЛП отметили паб из Волгограда.

Минюст отказал ПЛП в регистрации 16 октября. Как пояснял тогда Калачев, заявление для регистрации, подготовленное партийными юристами, не соответствовало новой форме, установленной законодательством. Тогда же он заявил, что претензии министерства устранимы, но для этого надо провести новый съезд. Этим займутся в текущем году.

Пока сложно представить регистрацию ПЛП по двум причинам: общего настроя на упрощение политической системы и трендом «политика – не место для шуток», говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но, как отмечает политконсультант Олег Бондаренко, «дорогу осилит идущий»: вдруг в канун выборов увидят нехватку нового политпроекта, а тут как тут ПЛП под рукой. «В России все возможно, и зарекаться ни от чего не следует», – отметил он.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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