Анкара и новые власти Сирии объединяются против курдов и Израиля

В середине марта временный лидер Сирии и группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) » (организация признана террористической и запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа договорился с военным лидером курдов Мазлумом Абди о переходе под контроль Дамаска его структур. Центральные власти должны были получить и контроль границы с Турцией. В обмен курдам обещались «конституционные права», включая языковые. От них требовалось бороться со сторонниками свернутого президента Башара Асада. Таковыми назвали и восставших в марте в Латакии и Тартусе алавитов, над которыми отряды нового режима учинили жестокую расправу. Но реализация соглашения с курдами застопорилась. В то же время над сирийскими курдами продолжает нависать угроза турецкой военной интервенции. В январе Фидан допускал посылку армии на север Сирии в интервью CNN Turk. Турецкая газета Karar сообщает о вероятности операции уже новой «сирийской армии» против СДС. При этом продолжаются периодические стычки формирований новых властей и их союзников с курдами.