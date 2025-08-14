Анкара и новые власти Сирии объединяются против курдов и Израиля

Анкара и новые власти Сирии объединяются против курдов и ИзраиляИнтегрировать курдскую автономию у нового режима не получается
Сирийские курды не интегрируются в структуры новых властей Сирии и тем самым «портят позитивную атмосферу», а их военные формирования YPG, вопреки договоренностям, достигнутым с Дамаском в марте, не разоружаются и стараются «выиграть время». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам встречи в Анкаре с сирийским коллегой Хасаном аш-Шейбани.
«YPG не интегрируются в систему [новых властей Сирии] и портят позитивную атмосферу. Они пытаются выиграть время. Их ожидания не оправдаются. Позиция YPG неуместна. Пусть не думают, что мы этого не видели», – сказал Фидан (цитата по трансляции на странице МИД Турции в соцсети Х). YPG Анкара называет «филиалом» признанной ею террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Лидер РПК, пожизненно находящийся в тюрьме Абдула Оджалан, 7 июля подтвердил майское решение группировки об окончательном прекращении шедшей с 1984 г. вооруженной борьбы с Турцией.
Одновременно 13 августа в Дамаск прибыла делегация Союза демократических сил (СДС) – политической надстройки курдов северо-востока Сирии. Новые переговоры запущены после срыва встречи представителей СДС и Дамаска в Париже. Поводом для срыва стала конференция СДС в провинции Хасека. В ней приняли участие религиозные и племенные деятели, включая одного из лидеров друзов – Хикмата аль-Хиджри, организатора сопротивления отрядам нового режима в провинции Сувейда, которое поддержал Израиль. Конференцию в Хасеке правительство в Дамаске назвало нарушением мартовских соглашений об интеграции сирийских курдов. Фидан 13 августа заявил, что «Израиль стал одним из главных источников нестабильности. Его действия затрагивают весь регион».
В середине марта временный лидер Сирии и группировки «Хайят Тахрир аш-Шам
На фоне контактов Турции и новых властей Сирии в связи с вызовами со стороны Израиля не исключено создание в стране турецких военных баз, перспектива появления которых не раз обсуждалась в утечках турецких СМИ, говорит ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. В Дамаске и Анкаре могут считать, что они в перспективе предотвратят новую эскалацию, как в Латакии и Сувейде: «Турция не заинтересована в распаде Сирии и вмешательстве внешних сил. Подавление алавитов, скорее всего, произошло не без помощи ее военных».
При этом старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов, напротив, считает, что сейчас Анкара вряд ли решится открыто заявить о военном присутствии и официальных базах: Израиль действенно постарается не допустить этого, включая прямые удары.
Хотя курды благодаря поддержке США самая организованная и мощная военная сила в Сирии, это не дает им уверенности в достижении политических целей, отмечает доцент МГЛУ Икбаль Дюрре. По его словам, Вашингтон не желает портить отношения с Анкарой: «Связи с Турцией американцам важнее. Но в новых обстоятельствах, кроме как децентрализацией, обеспечить безопасность и стабильность в Сирии невозможно».
Анкара не заинтересована в автономии сирийских курдов, опасаясь, что это стимулирует требования курдов в Турции, напоминает Дюрре: «Турция использует ресурсы и влияние Оджалана, чтобы убедить сирийских курдов сложить оружие, т. е. совершить самоубийство. Но и Анкара на перепутье: согласиться на компромисс с СДС либо применить силу. Последнее угрожает сорвать замирение РПК».
Долгов согласен, что сирийские курды опасаются повторить судьбу алавитов и отчасти друзов. По мнению Дюрре, военные риски в Сирии могут создать вакуум безопасности. Долгов полагает, что, поскольку США и Израиль поддерживают курдов, столкновения новых властей Сирии и YPG, скорее всего, будут локальными, без прямого вмешательства Турции из-за опасений разрастания конфликта.