Анкара и новые власти Сирии объединяются против курдов и Израиля

Интегрировать курдскую автономию у нового режима не получается
Илья Лакстыгал
Нурлан Гасымов
Разоружение сирийских курдов из отрядов YPG перед Турцией и ее союзниками в Дамаске равносильно самоубийству, указывают эксперты
Разоружение сирийских курдов из отрядов YPG перед Турцией и ее союзниками в Дамаске равносильно самоубийству, указывают эксперты / Zuma / TASS

Сирийские курды не интегрируются в структуры новых властей Сирии и тем самым «портят позитивную атмосферу», а их военные формирования YPG, вопреки договоренностям, достигнутым с Дамаском в марте, не разоружаются и стараются «выиграть время». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам встречи в Анкаре с сирийским коллегой Хасаном аш-Шейбани.

«YPG не интегрируются в систему [новых властей Сирии] и портят позитивную атмосферу. Они пытаются выиграть время. Их ожидания не оправдаются. Позиция YPG неуместна. Пусть не думают, что мы этого не видели», – сказал Фидан (цитата по трансляции на странице МИД Турции в соцсети Х). YPG Анкара называет «филиалом» признанной ею террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Лидер РПК, пожизненно находящийся в тюрьме Абдула Оджалан, 7 июля подтвердил майское решение группировки об окончательном прекращении шедшей с 1984 г. вооруженной борьбы с Турцией.

Одновременно 13 августа в Дамаск прибыла делегация Союза демократических сил (СДС) – политической надстройки курдов северо-востока Сирии. Новые переговоры запущены после срыва встречи представителей СДС и Дамаска в Париже. Поводом для срыва стала конференция СДС в провинции Хасека. В ней приняли участие религиозные и племенные деятели, включая одного из лидеров друзов – Хикмата аль-Хиджри, организатора сопротивления отрядам нового режима в провинции Сувейда, которое поддержал Израиль. Конференцию в Хасеке правительство в Дамаске назвало нарушением мартовских соглашений об интеграции сирийских курдов. Фидан 13 августа заявил, что «Израиль стал одним из главных источников нестабильности. Его действия затрагивают весь регион».

В середине марта временный лидер Сирии и группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ)» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа договорился с военным лидером курдов Мазлумом Абди о переходе под контроль Дамаска его структур. Центральные власти должны были получить и контроль границы с Турцией. В обмен курдам обещались «конституционные права», включая языковые. От них требовалось бороться со сторонниками свернутого президента Башара Асада. Таковыми назвали и восставших в марте в Латакии и Тартусе алавитов, над которыми отряды нового режима учинили жестокую расправу. Но реализация соглашения с курдами застопорилась. В то же время над сирийскими курдами продолжает нависать угроза турецкой военной интервенции. В январе Фидан допускал посылку армии на север Сирии в интервью CNN Turk. Турецкая газета Karar сообщает о вероятности операции уже новой «сирийской армии» против СДС. При этом продолжаются периодические стычки формирований новых властей и их союзников с курдами.

На фоне контактов Турции и новых властей Сирии в связи с вызовами со стороны Израиля не исключено создание в стране турецких военных баз, перспектива появления которых не раз обсуждалась в утечках турецких СМИ, говорит ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. В Дамаске и Анкаре могут считать, что они в перспективе предотвратят новую эскалацию, как в Латакии и Сувейде: «Турция не заинтересована в распаде Сирии и вмешательстве внешних сил. Подавление алавитов, скорее всего, произошло не без помощи ее военных».

Курдский вопрос в эпоху перемен

Мнения

При этом старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов, напротив, считает, что сейчас Анкара вряд ли решится открыто заявить о военном присутствии и официальных базах: Израиль действенно постарается не допустить этого, включая прямые удары.

Хотя курды благодаря поддержке США самая организованная и мощная военная сила в Сирии, это не дает им уверенности в достижении политических целей, отмечает доцент МГЛУ Икбаль Дюрре. По его словам, Вашингтон не желает портить отношения с Анкарой: «Связи с Турцией американцам важнее. Но в новых обстоятельствах, кроме как децентрализацией, обеспечить безопасность и стабильность в Сирии невозможно».

Анкара не заинтересована в автономии сирийских курдов, опасаясь, что это стимулирует требования курдов в Турции, напоминает Дюрре: «Турция использует ресурсы и влияние Оджалана, чтобы убедить сирийских курдов сложить оружие, т. е. совершить самоубийство. Но и Анкара на перепутье: согласиться на компромисс с СДС либо применить силу. Последнее угрожает сорвать замирение РПК».

Долгов согласен, что сирийские курды опасаются повторить судьбу алавитов и отчасти друзов. По мнению Дюрре, военные риски в Сирии могут создать вакуум безопасности. Долгов полагает, что, поскольку США и Израиль поддерживают курдов, столкновения новых властей Сирии и YPG, скорее всего, будут локальными, без прямого вмешательства Турции из-за опасений разрастания конфликта.

