Появились первые технические подробности «Золотого купола» ПРО Дональда Трампа

Помимо технических вызовов у проекта есть и финансово-организационные. Например, до сих пор нет четкой сметы работ, которая показала бы итоговую цену проекта. По данным Reuters, правительство исходит из его стоимости в $175 млрд. Пока на этот проект выделено $25 млрд. Дополнительные $45,3 млрд запрошены президентом на 2026 финансовый год, который начинается с 1 октября 2025 г. То есть выделение новых средств еще не утверждено. Дополнительно ситуацию осложняют предположительные сроки завершения работ. В начале августа источники телеканала CNN сообщили о намерении Пентагона начать испытания «купола» до президентских выборов в ноябре 2028 г. Предположительно это может произойти в IV квартале 2028 г., «чтобы использовать это в ноябре». В мае этого года сам Трамп говорил, что рассчитывает довести проект до конца «за три года». Тогда же один из военных экспертов телеканала подчеркнул возможность разработки такой системы, но указал другие сроки – от семи до 10 лет.