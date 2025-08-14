Появились первые технические подробности «Золотого купола» ПРО Дональда Трампа

Появились первые технические подробности «Золотого купола» ПРО Дональда ТрампаЕго конфигурация увеличивает шансы начала гонки вооружений в космосе
Система противоракетной обороны «Золотой купол», предложенная Дональдом Трампом, будет состоять из четырех эшелонов: одного космического и трех наземного базирования совместно с 11 системами для поражения ракет противника на конечном участке, распределенными по всей территории США, включая Аляску и Гавайи. Об этом 12 августа сообщили журналисты Reuters со ссылкой на материалы презентации, подготовленной «американским правительством».
Подчеркивается, что космический компонент системы предназначен как для обнаружения, так и для перехвата ракет. Наземная часть «купола» предусматривает наличие перехватчиков, радаров и, «возможно», лазеров. Журналисты указывают также на наличие проектов «ракетного поля» где-то на Среднем Западе страны. Там будут использоваться противоракеты нового поколения NGI и мобильные комплексы ПРО для высотного заатмосферного перехвата (THAAD) – они разрабатываются или производятся компанией Lockheed Martin. Это «поле» будет третьим, сейчас такие позиции противоракет существуют на Аляске и в Калифорнии. Последний эшелон защиты будет включать новые радары и зенитные ракетные системы Patriot.
Указанная в презентации архитектура во многом опирается на уже имеющиеся системы (GMD, THAAD, Aegis, Patriot) и на системы, разработка которых началась при первом сроке Трампа и ранее, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Олег Криволапов. Он объяснил, что перехватчики космического базирования – это наиболее затратная часть архитектуры, одновременно наиболее уязвимая и потенциально наименее эффективная, ее только предстоит разработать и развернуть. Что касается создания интегрированной системы, которая объединяет данные с различных радаров и направляет их на соответствующие перехватчики, то ее создание идет медленно, но успешно как минимум с выхода США из Договора по ПРО в 2002 г.
В заметке Reuters интересен акцент на более традиционных средствах ПРО, в том числе строительстве новых «полей» перехватчиков NGI, а также позиционных районов универсальных пусковых ПРО меньшей дальности, объясняет научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Он подчеркнул, что американцы справедливо обращают внимание на то, что никогда не пытались решить задачу возвращения перехватчика в атмосферу для перехвата стартующих ракет противника. «Поэтому технических проблем у проекта довольно много», – сказал эксперт.
Название трамповской инициативы напоминает систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол», адаптированную к перехвату полукустарных ракет группировок «Хамас» и «Хезболла», но не имеет с ней ничего общего.
Другая задача, решение которой предстоит при реализации проекта, заключается в устранении проблем координации ракетных систем от разных производителей, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX и Boeing. Стоит уточнить, что, по информации журналистов, на слайдах презентации не упоминалась компания миллиардера и экс-советника Трампа Илона Маска SpaceX, претендовавшая на участие в реализации «Золотого купола».
Помимо технических вызовов у проекта есть и финансово-организационные. Например, до сих пор нет четкой сметы работ, которая показала бы итоговую цену проекта. По данным Reuters, правительство исходит из его стоимости в $175 млрд. Пока на этот проект выделено $25 млрд. Дополнительные $45,3 млрд запрошены президентом на 2026 финансовый год, который начинается с 1 октября 2025 г. То есть выделение новых средств еще не утверждено. Дополнительно ситуацию осложняют предположительные сроки завершения работ. В начале августа источники телеканала CNN сообщили о намерении Пентагона начать испытания «купола» до президентских выборов в ноябре 2028 г. Предположительно это может произойти в IV квартале 2028 г., «чтобы использовать это в ноябре». В мае этого года сам Трамп говорил, что рассчитывает довести проект до конца «за три года». Тогда же один из военных экспертов телеканала подчеркнул возможность разработки такой системы, но указал другие сроки – от семи до 10 лет.
Если сейчас Трамп перейдет символическую черту в виде начала практических работ по развертыванию космических перехватчиков, то в последующем проще будет их эволюционно развивать, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Но эксперт подчеркнул, что за указанный Трампом срок в лучшем случае можно успеть начать испытывать прототипы, хотя и это будет достижением.
«При всех существующих сложностях не сомневаюсь, что в условных «лабораторных» условиях космический перехват американцы продемонстрируют уже довольно скоро», – подчеркнул Стефанович. Но он уточнил, что возможности противодействовать реальным средствам поражения противника, тем более оснащенным средствами преодоления ПРО и применяемым массово, у непробиваемого «купола» едва ли есть.
В конце января Трамп подписал исполнительный указ о создании «Железного купола для Америки» (позднее Трамп назвал его «золотым»). «Президент Рональд Рейган (президент в 1981–1989 гг. – «Ведомости») пытался построить эффективную оборону против ядерных атак, и, хотя эта программа помогла технологическому развитию, она была отменена до достижения поставленных целей», – говорится в документе. Вспоминая о Рейгане, Трамп имел в виду так называемую Стратегическую оборонную инициативу (СОИ; Strategic Defense Initiative). Программу анонсировали в марте 1983 г. Она была направлена на разработку системы ПРО космического базирования. Тогда СОИ вызвала насмешки в большинстве американских СМИ, а сенатор-демократ Тедди Кеннеди называл ее «безумной схемой» из «Звездных войн», отсылая к одноименной космической саге Джорджа Лукаса.
После развала СССР в 1991 г. СОИ продолжала существовать. Сторонники пытались аргументировать ее сохранение угрозой со стороны так называемых стран-изгоев. Но программу предложили сократить, многие испытания были неудачными. В 1993–1994 гг. администрация новоизбранного тогда президента США Билла Клинтона (1993–2001) приняла решение обновить доктрину стратегической обороны США, сконцентрировав ее на наземных системах ПРО, что в итоге и привело к закрытию СОИ. Ответственная за реализацию программы организация претерпела несколько этапов преобразований и в 2002 г. стала основой для созданного тогда Агентства противоракетной обороны.
Проекты по типу «Золотого купола» придают динамику гонке вооружений в космосе, считают Криволапов и Ермаков. По словам Стефановича, противокосмический потенциал – по мере превращения космической инфраструктуры в ключевой фактор боевых действий на поверхности Земли – также будет наращиваться, причем США и сами уже особенно не стесняются заявлять о полезности такого потенциала. «Большая гонка вооружений – как наступательных, так и оборонительных, как «земных», так и «космических» – вполне себе набирает ход, к тому же в этот раз в этой гонке гораздо больше активных участников», – резюмировал эксперт.