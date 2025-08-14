На ЕДГ-2025 зарегистрировано почти 1400 участников СВО из 1600 выдвигавшихся

На ЕДГ-2025 зарегистрировано почти 1400 участников СВО из 1600 выдвигавшихсяСреди них есть и участники губернаторских кампаний
На выборах всех уровней в единый день голосования (ЕДГ) 2025 г. было выдвинуто 1607 участников и ветеранов спецоперации, из них 1397 успешно зарегистрировались. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) в своем Telegram-канале 12 августа. Больше всего таких кандидатов зарегистрировано на выборах в органы местного самоуправления – 1052 в 67 регионах, далее идут выборы в заксобрания регионов – там 183 кандидата в 11 субъектах, выборы в депутаты столиц субъектов – 156 кандидатов в 24 регионах и довыборы в заксобрания – четыре кандидата в четырех субъектах. Два кандидата – ветерана спецоперации участвуют в губернаторских кампаниях в двух регионах: врио главы Тамбовской области Евгений Первышов и представитель партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев в Республике Коми.
Для «парней (участников спецоперации. – «Ведомости) депутатство – это не получение некоего статуса, а желание и возможность менять к лучшему жизнь людей в своих регионах, городах, поселках», сказал «Ведомостям» исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. «Важно стать не почетным гостем в избирательном процессе, а драйвером позитивных изменений», – подчеркнул он. Сам Афанасьев баллотируется на выборах депутатов Калужского заксобрания (входит в общерегиональный список «Единой России»). Для него избрание в депутаты – это «не эмоциональное, а профессиональное решение» (он баллотируется во второй раз, входит в комитет по законодательству).
По итогам выборов 2024 г. депутатами различных уровней стали 329 участников спецоперации, выдвинутых парламентскими партиями, писали тогда «Ведомости». Это 0,94% от общего количества замещенных мандатов (свыше 35 000). Наибольшее количество – 308 – было избрано от «Единой России» (ЕР). Это 81% от общего количества зарегистрированных в качестве кандидатов участников спецоперации (380). От КПРФ тогда успешно избрались 11 участников спецоперации, от «Справедливой России» (СР) – шестеро, от ЛДПР – четверо. «Ведомости» направили запрос в ЦИК с просьбой уточнить, сколько участников спецоперации было зарегистрировано на ЕДГ-2023 и ЕДГ-2024.
Избранный в 2024 г. в Рязанскую облдуму ветеран боевых действий Роман Иголкин (ЕР) поделился с «Ведомостями», что чувствует «положительный настрой» от людей. Он добавил, что у него много планов по развитию региона, а на особом внимании помощь участникам спецоперации. Успешно избравшийся в 2024 г. в совет городского округа Кумертау в Башкирии участник боевых действий Павел Ярмоленко (ЕР) говорил «Ведомостям», что избиратели могут видеть в нем «своих родственников, ушедших на фронт», что повышает уровень доверия к нему и к другим участникам спецоперации.
От КПРФ в 2024 г. два участника спецоперации избрались в региональные парламенты, остальные стали муниципальными депутатами. Например, в Кабардино-Балкарии тракторист-машинист широкого профиля, участник спецоперации, награжденный медалями Жукова, «За отличие в службе» III, II степени Алексей Миронкин стал депутатом парламента республики. Сейчас он член комитета по труду, социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов и комитета по контролю и регламенту. Второй успешно избранный депутат от коммунистов был в Карачаево-Черкесии – Марат Урусов, заслуженный врач и участник спецоперации.
От ЛДПР, например, в госсовет Татарстана прошел награжденный орденом Мужества участник спецоперации Эдуард Шарафиев. Как сообщается на сайте партии, воевать он начал в составе добровольческой бригады «Ветераны», получившей известность после операции «Труба» в Авдеевке. Сейчас он член президиума госсовета и член комитета по законности и правопорядку. В Пермском крае депутатами органов местного самоуправления от партии стали педагог Анатолий Мухин, три раза по контракту служивший в зоне спецоперации, и слесарь-ремонтник Александр Кузнецов.
Одним из избранных от СР участников спецоперации стал депутат Госдумы шестого и седьмого созывов, экс-член ЛДПР, исключенный из нее в июне 2022 г., Александр Шерин. Он вступил в ряды СР 23 декабря 2023 г. и в ходе ЕДГ-2024 победил на выборах совета депутатов Рыбновского городского поселения Рязанской области.
По оценке политолога Ильи Гращенкова, порядка 1400 зарегистрированных ветеранов спецоперации – это «достаточно много», их включение в политическую систему идет «опережающими темпами». Успех избрания таких кандидатов зависит от того, насколько они «адекватны» для руководства, считает он. При этом сейчас есть другая проблема: войти в систему власти можно, но продвинуться по ней уже сложнее, поскольку фронтовой опыт не всегда востребован в гражданском секторе, отмечает эксперт.
Кроме того, многие участники спецоперации не понимают, зачем им идти в органы власти, говорит политолог Александр Немцев. Самый яркий пример – это Первышов, ставший первым руководителем региона с опытом участия в спецоперации. Для бойцов служение отечеству не заканчивается на поле боя, они стараются продолжать приносить пользу и «на гражданке», говорила «Ведомостям» руководитель Комитета семей воинов отечества Юлия Белехова.