На ЕДГ-2025 зарегистрировано почти 1400 участников СВО из 1600 выдвигавшихся

На выборах всех уровней в единый день голосования (ЕДГ) 2025 г. было выдвинуто 1607 участников и ветеранов спецоперации, из них 1397 успешно зарегистрировались. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) в своем Telegram-канале 12 августа. Больше всего таких кандидатов зарегистрировано на выборах в органы местного самоуправления – 1052 в 67 регионах, далее идут выборы в заксобрания регионов – там 183 кандидата в 11 субъектах, выборы в депутаты столиц субъектов – 156 кандидатов в 24 регионах и довыборы в заксобрания – четыре кандидата в четырех субъектах. Два кандидата – ветерана спецоперации участвуют в губернаторских кампаниях в двух регионах: врио главы Тамбовской области Евгений Первышов и представитель партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев в Республике Коми.