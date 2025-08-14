Газета
Главная / Политика /

Рубио: США возлагают надежды на саммит Трампа и Путина

Госсекретарь подчеркнул, что в конечном счете решение за Россией и Украиной
Людмила Чернова
The White House
The White House

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон возлагает надежды на саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, отметив, что итоговое решение остается за Россией и Украиной. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в госдепе.

«Посмотрим, что удастся сделать завтра. Посмотрим, как пройдут переговоры – мы настроены с надеждой. Мы хотим мира и сделаем все возможное, чтобы его достичь, но в конечном счете решение должны принять Украина и Россия», – сказал Рубио.

Комментарии сделаны накануне саммита двух лидеров на Аляске.

«Посмотрим, как все сложится завтра. Как сказал президент, он надеется встретиться завтра и довольно быстро с самого начала понять, возможно ли достичь мира или нет», – сказал Рубио.

Госсекретарь отметил, что Трамп говорил с Путиным по телефону четыре раза и считает важным теперь поговорить с ним лично, «взглянуть в глаза и понять, что возможно, а что – нет».

«Если он [Трамп] увидит возможность обсудить пути к миру, он сделает все возможное, чтобы ее реализовать», – подчеркнул Рубио.

Он также заявил, что для достижения мира придется обсудить вопросы гарантий безопасности и территориальные споры.

В Кремле призвали не забегать вперед с ожиданиями от саммита на Аляске

Политика / Международные отношения

«Все это будет частью комплексного процесса, но президент надеется добиться хотя бы остановки боевых действий, чтобы такие переговоры могли состояться. Это технически сложные вопросы, на решение которых требуется время», – объяснил он.

Госсекретарь подчеркнул, что для мирного соглашения между Украиной и Россией нужно согласие обеих сторон.

«Даже сейчас, пока мы разговариваем, на поле боя происходят изменения, которые влияют на то, как стороны оценивают свое преимущество. Именно поэтому прекращение огня так важно. Это было нашим предложением еще после встречи в Джидде, когда мы уезжали из Саудовской Аравии», – добавил он.

15 августа в Анкоридже на Аляске пройдет саммит Путина и Трампа. По данным CNN, местом проведения переговоров станет военная база Элмендорф-Ричардсон. Трамп предупреждал, что Москва столкнется с серьезными мерами со стороны Вашингтона, если во время саммита на Аляске не будут достигнуты договоренности по Украине.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что встреча президентов начнется в 11:30 по местному времени (22:30 мск) с беседы тет-а-тет. После они продолжат переговоры в составе делегаций за рабочим завтраком и проведут совместную пресс-конференцию для СМИ.

В состав российской делегации вошли Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

