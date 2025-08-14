Трамп оценил шансы на успешные переговоры с Путиным

Трамп оценил шансы на успешные переговоры с ПутинымВ случае неудачи он угрожает новыми санкциями против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что существует 25% вероятность того, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске пройдет неудачно. Об этом он сказал в интервью Fox News Radio.
«Есть 25% шанс, что эта встреча не будет успешной», – сказал он.
Он отметил, что завтрашний саммит станет подготовительным этапом для второй встречи, сравнив процесс с шахматной партией.
«Вторая встреча будет очень важной, потому что на ней будет заключаться сделка. Я не хочу использовать слово «разделить», но, в некотором смысле, это не так уж плохо. Будет определенный обмен – по границам, территориям и так далее», – сказал Трамп.
15 августа в Анкоридже на Аляске пройдет саммит Путина и Трампа. По данным CNN, местом проведения переговоров станет военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
О пресс-конференции после встречи
Трамп отметил, что не уверен в совместной пресс-конференции после встречи с Путиным, но обещал провести ее в любом случае.
«Я проведу пресс-конференцию. Не знаю, будет ли она совместной – мы даже не обсуждали это. Думаю, было бы хорошо провести совместную, а потом отдельные», – сказал он.
Трамп добавил, что если встреча пройдет плохо, то он все равно проведет пресс-конференцию и вернется в Вашингтон.
«В любом случае пресс-конференция будет», – заверил американский лидер.
В Кремле сообщали, что по результатам переговоров на Аляске Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию для СМИ.
О прекращении огня
Трамп выразил сомнение, что встреча приведет к немедленному прекращению огня на Украине. «Я не знаю, удастся ли нам добиться немедленного прекращения огня, но думаю, оно придет, – сказал он. – Меня больше интересует быстрое мирное соглашение».
О возможной трехсторонней встрече с Зеленским
Трамп отметил, что в зависимости от исхода встречи с Путиным он собирается позвонить украинского президенту Владимиру Зеленскому и пригласить его на возможную трехстороннюю встречу.
«Я не знаю точно, где пройдет вторая встреча, но у нас есть три возможных места, включая возможность остаться на Аляске, что было бы проще всего», – сказал он.
Трамп подчеркнул, однако, что сейчас преждевременно обсуждать подобный саммит.
«Я не хочу обсуждать вторую встречу даже с ним, не хочу намекать, что она возможна. Может быть, будет, а может, и нет. Это не главное, – объяснил он. – Но если встреча пройдет очень хорошо, это будет удобно, потому что я дам им возможность самим договориться. Я не буду вести переговоры за них – они сами договорятся».
Ранее Трамп не раз заявлял, что переговоры на Аляске будут предварительными. После его встречи с Путиным он ожидает встречи российского президента с Зеленским или трехстороннего саммита. 13 августа Reuters сообщало, что они могут состояться в Европе или на Ближнем Востоке.
О санкциях
Трамп заявил, что санкции против Москвы обязательно будут рассмотрены, если саммит США и России на Аляске окажется неудачным.
«Конечно», – сказал Трамп, отвечая на вопрос, введет ли он санкции в случае провала встречи.
Трамп предупреждал, что Москва столкнется с серьезными мерами со стороны Вашингтона, если во время саммита на Аляске не будут достигнуты договоренности по Украине.
Представитель Белого дома Кэролайн Левитт 14 августа заявила, что Трамп не хочет вводить новые антироссийские санкции. По ее словам, у американского главы есть множество инструментов, которые он мог бы использовать при необходимости, но он всегда говорил, что рассчитывает на дипломатию и переговоры при урегулировании российско-украинского конфликта.