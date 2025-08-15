ВЦИОМ: рейтинг одобрения деятельности президента России вырос до 75,1%

Показатель одобрения деятельности президента России составил 75,1%, что на 0,8 п. п выше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного мониторинга общественного мнения аналитического центра ВЦИОМ, проведенного среди россиян старше 18 лет.