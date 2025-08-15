ВЦИОМ: рейтинг одобрения деятельности президента России вырос до 75,1%Доверяют лидеру РФ 78,1% опрошенных
Показатель одобрения деятельности президента России составил 75,1%, что на 0,8 п. п выше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного мониторинга общественного мнения аналитического центра ВЦИОМ, проведенного среди россиян старше 18 лет.
Положительная оценка работы премьер-министра Михаила Мишустина за этот же период составила 51,8% (+0,1 п. п.), а одобрение деятельности правительства России достигло 50,7% (+1,4 п. п). Не доверяют правительству 18,1% опрошенных.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,3% респондентов (-0,1 п. п). 16,1% опрошенных выразили лидеру РФ недоверие.
Доверие Мишустину выразили 60,0% опрошенных (-0,1 п. п). Главе КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,2% (+1,7 п. п.), главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 29,3% (+0,4 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,6% (-1,6 п. п.), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 9,8% (+0,2 п. п.).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» по итогам первой недели августа составил 32,8%, снизившись на 0,8 п. п. ЛДПР поддерживают 10,9% респондентов (+0,4 п. п.), КПРФ – 9,9% (-0,2 п. п.). Партия «Новые люди» сохранила позиции на уровне 7,8% (0,0 п. п.), «Справедливая Россия» получила поддержку 3,7% россиян (-0,1 п. п.).
В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Опрос проводился с 4 по 10 августа.
На прошлой неделе Путину доверяли 78,4% опрошенных россиян. Одобрение его работе на посту высказали 74,3% участников опроса. Недоверие Путину высказали всего 16,9% человек. Неодобрение деятельности президента на месте составило 15,8%.