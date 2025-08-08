ВЦИОМ: Путину доверяют 78,4% россиян

Один из ежемесячных вопросов ВЦИОМ звучит так: «Если говорить о политиках, кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?» Респонденты сами называли фамилии политиков и не были ограничены в количестве ответов. В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 36,6% (-1,5 п. п. за июль). Вторую и третью позиции в списке занимают глава МИД РФ Сергей Лавров 18,0% (+1,2 п. п. ) и Мишустин 15,9% (-0,3 п. п.).