ВЦИОМ: Путину доверяют 78,4% россиян

Уровень одобрения деятельности президента РФ составил 74,3%
Наталья Захарова
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,4% опрошенных россиян, как и на прошлой неделе. Одобрение его работе на посту высказали 74,3% участников опроса. Результат стал ниже на 0,4%. Такие данные получил аналитический центр ВЦИОМ.

Недоверие Путину высказали всего 16,9% человек. Оно увеличилось на 0,1% в сравнении с данными предыдущего опроса. Неодобрение деятельности президента на месте составило 15,8%. Оно также стало выше на 0,1%

Уровни положительной оценки работы премьер-министра РФ Михаила Мишустина составили 51,7% (+0,5 п. п. за неделю), а правительства – 49,3% (-0,2 п. п.). Деятельность Мишустина не одобрили 11,6% опрошенных, как и на предыдущей неделе. Неодобрение работы правительства увеличилось на 0,3 п. п. до 20,3%.

О доверии другим политикам ВЦИОМ получил такие результаты. На прямой вопрос ответили положительно про Геннадия Зюганова 32,5% опрошенных (-2,7 п. п.), Сергея Миронова – 28,9% (-2,3 п. п.), Леонида Слуцкого – 23,2% (+1,2 п. п.), Алексея Нечаева – 9,6%. У последнего показатель за неделю не изменился.

В исследовании также изучается поддержка политических партий. При ответе на вопрос о предпочтении на выборах в Государственную думу, если бы те проходили в ближайшее воскресенье, первое место заняла партия «Единая Россия» с показателем 33,6% (-0,1 п. п.). Затем идет ЛДПР с 10,5% (+0,2 п. п.), КПРФ с 10,1% (+0,6 п. п.), «Новые люди» – 7,8% (+0,3 п. п.) и «Справедливая Россия» – 3,8% (-0,2 п. п. за неделю). Непарламентские партии стали популярнее на 1,2 п. п. – до 10,5%.

Один из ежемесячных вопросов ВЦИОМ звучит так: «Если говорить о политиках, кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?» Респонденты сами называли фамилии политиков и не были ограничены в количестве ответов. В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 36,6% (-1,5 п. п. за июль). Вторую и третью позиции в списке занимают глава МИД РФ Сергей Лавров 18,0% (+1,2 п. п. ) и Мишустин 15,9% (-0,3 п. п.).

В опросе аналитического центра ВЦИОМ ежедневно опрашивается 1600 россиян в возрасте от 18 лет при помощи телефонного интервью. В данных приведено среднее значение за семь дней опроса.

Аналогичный опрос проводил Фонд общественного мнения (ФОМ). По их данным, Путину доверяют 77% россиян (-2% от значения предыдущей недели). Работу российского лидера на своем посту положительно оценивают 77% опрошенных ФОМ граждан – на 4% меньше, чем неделей раньше. Всего 9% высказали недовольство работой Путина, 14% – затруднились дать ответ. 14% опрошенных отметили, что они скорее не доверяют президенту, а 9% – не высказались.

