Что пишут СМИ о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа

Что пишут СМИ о встрече Владимира Путина и Дональда ТрампаПереговоры движутся «медленно и хаотично», а европейские лидеры находятся в «напряженном ожидании»
15 августа в Анкоридже – саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры были организованы через неделю после их объявления. Путин и Трамп проводят первую с 2019 г. встречу для обсуждения главной темы – завершение российско-украинского конфликта.
«Ведомости» собрали реакции мировых СМИ на первые кадры лидеров в штате Аляска, где более двух часов продолжается диалог лидеров в формате «три на три».
Два президента встретились со своими делегациями на первой встрече с 2019 г. На синем фоне позади них была напечатана надпись «Стремление к миру». Для Путина саммит уже является большой победой. Он может представить ее как доказательство того, что многолетние попытки Запада изолировать Россию потерпели крах и что Москва вновь занимает свое законное место за главным столом международной дипломатии.
Европейским лидерам предстоит напряженное ожидание окончания встречи и звонка от Трампа, который сообщит им о результатах. Тем временем столицы уже планируют возможные дальнейшие шаги. До тех пор правительствам Европы и Киеву мало что остается делать, кроме как надеяться, что Трамп сдержит свое слово и окажет давление на президента России, чтобы тот согласился на прекращение огня и встречу с президентом Украины.
Все движется медленно и несколько хаотично. Даже Белый дом заявил, что день будет очень долгим, и «все возможно». Это потому, что два человека, встречающиеся за закрытыми дверями, крайне непредсказуемы. Иногда они вели себя агрессивно по отношению друг к другу. Но в этот раз, как мы увидели на взлетной полосе, они были очень теплы друг к другу.
Путин присоединился к Трампу в президентском лимузине Cadillac The Beast – редкая привилегия как для союзников, так и для противников.
Первое изображение улыбающегося Путина, уезжающего в лимузине Трампа, может вызвать опасения на Украине и в Европе, где лидеры призывают Трампа занимать твердую позицию в отношении российского лидера. На фоне стенда надпись «Стремление к миру» может указывать на то, что Трамп стремится представить встречу как успешную.
Тот факт, что Трамп и Путин не перешли к расширенному двустороннему обеду после полутора часов диалога – является признаком того, что Трамп пока не счел нужным «уйти», как он обещал сделать сегодня утром, если почувствует, что встреча идет не по плану.