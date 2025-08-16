Как европейские лидеры отреагировали на саммит США и России на Аляске

Европе следует «в определенной мере» участвовать в урегулировании конфликта на Украине, заявил Трамп в интервью Fox News после встречи с Путиным на Аляске. С наступлением нового дня в Европе последовали первые шаги и реакции на переговоры, которые, как заявлял сам президент Америки, пока не привели к сделке.