Как европейские лидеры отреагировали на саммит США и России на Аляске

Как европейские лидеры отреагировали на саммит США и России на АляскеСтраны ЕС и Великобритания заявили о готовности продолжать давление на Россию и ужесточать санкции
После завершившегося на Аляске саммита России и США европейские лидеры готовят ответ: премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал совместное заявление по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а главы ряда стран Европы в своих соцсетях оценили историческую встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Как Запад реагирует на происходящее – в материале «Ведомостей».
Европе следует «в определенной мере» участвовать в урегулировании конфликта на Украине, заявил Трамп в интервью Fox News после встречи с Путиным на Аляске. С наступлением нового дня в Европе последовали первые шаги и реакции на переговоры, которые, как заявлял сам президент Америки, пока не привели к сделке.
В европейских столицах этой ночью «мало кто спал» в ожидании итогов переговоров звонка Трампа, заявил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, где послы 27 стран ЕС утром собрались на экстренную встречу. Страны блока, рассказал он, «намерены согласовать позиции и, возможно, сделать собственное заявление» в контексте российско-американских переговоров.
Как пояснили в Елисейском дворце, в беседе с Трампом участвовали семь европейских лидеров: встречу на Аляске в течение часа обсуждали Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, лидер Польши Кароль Навроцкий, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Польский премьер-министр Дональд Туск также сообщил в соцсетях о завершении дискуссии европейских лидеров, «оценивающей заявление президента Трампа и результаты встречи на Аляске». Он написал в X, что стороны «выслушали мнение Зеленского» и подготовили совместное заявление.
О чем говорится в совместном заявлении европейских лидеров
Позднее появился текст совместно заявления лидеров ЕС, Великобритании, а также председателя Европейского совета Антониу Кошты и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В документе лидеры приветствовали усилия Трампа по прекращению боев и достижению справедливого и прочного мира и заявили, что следующим шагом должны стать трехсторонние переговоры с участием Зеленского. В совместном заявлении также подчеркивается, что:
Украина должна иметь надежные гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности, коалиция добровольцев готова играть активную роль.
Не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами, а Россия не может наложить вето на курс Украины в ЕС и НАТО.
Поддержка Украины будет продолжена, Европа будет делать больше для укрепления Украины, чтобы добиться прекращения боевых действий и установления справедливого и прочного мира.
Страны ЕС продолжат ужесточать санкции и принимать более широкие экономические меры «для давления на военную экономику России до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир».
«Каждый шаг к миру – хорошая новость»
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини позитивно оценил итоги встречи на Аляске, следует из его заявления. «Каждый шаг к миру, подобный этому, – это хорошая новость. Как сказал папа римский Лев, пусть дипломатия снова заговорит вместо оружия, и никто не будет ей препятствовать», – приводит его слова The Guardian.
Президент России на пресс-конференции повторил «известные аргументы», акцентируя внимание на «коренных причинах» конфликта, указал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. По его мнению, важно продолжать оказывать давление на Россию и прислушиваться к желаниям и потребностям Украины, пишет издание.
На мнение российской стороны о первопричинах конфликта обращает внимание и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, назвав его «пропагандистской чушью». При этом министр заявил, что рад, что президент Трамп пытается остановить конфликт.
Негативно оценила высказывания российского лидера и министр обороны Литвы Довиле Шакалене. Она обвинила Путина в «завуалированных угрозах» в адрес Украины и Европы, пишет The Guardian.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир после саммита стал «безопаснее, чем был вчера». «Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушают рамки своего сотрудничества и обмениваются посланиями. С этим покончено», – заявил он в Facebook