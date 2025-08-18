Газета
Политика

Эксперты назвали самые сложные губернаторские кампании

Среди них выборы в Иркутской, Костромской, Брянской и Новгородской областях
Евгений Мездриков
Сентябрьские выборы станут финальным тестом политической системы перед думской кампанией 2026&nbsp;г.
Сентябрьские выборы станут финальным тестом политической системы перед думской кампанией 2026 г. / Максим Стулов / Ведомости

Наиболее сложные избирательные кампании для действующих губернаторов проходят в Иркутской, Костромской и Брянской областях, а для врио глав регионов – в Новгородской области. Это следует из XX рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», составленного экспертами «Минченко консалтинга». «Ведомости» ознакомились с докладом.

Самой состязательной ожидается губернаторская кампания в Иркутской области, где в качестве кандидата зарегистрирован депутат Госдумы Сергей Левченко (КПРФ), экс-глава региона в 2015–2019 гг., имеющий опыт победы над кандидатом «Единой России» (Сергеем Ерощенко – «Ведомости»). В целом формат участия бывшего губернатора в выборах главы региона в последние годы является редким сценарием, напоминают эксперты. Глава Иркутской области Игорь Кобзев конфликтует с некоторыми элитными группами – например, с энергетиками, хотя острота этого конфликта в последнее время снизилась, считают авторы доклада. Кроме того, как отмечается, область столкнулась с бюджетными проблемами, которые оказывают давление на финансовую стабильность региона.

Участие Левченко может объясняться его желанием усилить позиции перед выборами в Госдуму в 2026 г., а взамен кандидат КПРФ может отказаться от активной агитации против губернатора, полагают в «Минченко консалтинге». Политолог Константин Калачев согласен с тем, что иркутская кампания – самая конкурентная, но также говорит и об ее управляемости. «Это вопрос сценариев, стратегий, регулирования», – заявил он «Ведомостям».

Левченко уже был губернатором, поэтому у него есть бонусы – они заключаются в известности, которой больше ни в одном регионе у кандидата от оппозиции нет, сказал «Ведомостям» политолог Александр Кынев. По его словам, шансы коммуниста могут носить исключительно случайный характер. «Если вдруг за этот период будут какие-то события, которые могут мобилизовать протестный электорат, это может повысить его шансы. Я не думаю, что он победит, поскольку для этого нужно больше возможностей, но результат может быть выше в зависимости от ситуации», – ожидает эксперт.

В Костромской области устойчивость действующего губернатора Сергея Ситникова основана на наличии федерального патронажа, низком интересе элитных групп к влиянию на регион и отсутствием громких скандалов, говорится в докладе. Тем не менее определенная усталость от несменяемости Ситникова в комбинации с депрессивным фоном в регионе будут оказывать давление на кампанию губернатора, особенно в условиях трехуровневых выборов – губернатора, заксобрания и гордумы Костромы, отмечают эксперты «Минченко консалтинга». Ситников избирается на четвертый срок, он занимает пост с апреля 2021 г., ему 62 года.

В июле занимающий пост председателя думы Костромы с 2005 г. Юрий Журин (с 2011 г. эта должность тождественна должности главы города) объявил, что решил не идти в очередной созыв. Авторы доклада называют это выгодным для губернатора символическим жестом – ему важно продемонстрировать готовность к обновлению органов власти на местах.

Последнее, 12-е, место в рейтинге устойчивости инкумбентов, избирающихся в сентябре на новый срок, занял глава Брянской области Александр Богомаз, кампания которого «проходит в условиях дефицита позитивных инфоповодов». Эксперты связывают это как с приграничным положением региона, так и с уголовными делами в команде губернатора. Так, в конце июля был арестован вице-губернатор Николай Симоненко, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. «В этих условиях пространство конструирования позитивной повестки для Богомаза сужается, хотя какого-либо существенно оппонирования внутри региона не наблюдается», – говорится в докладе.

Среди врио губернаторов на последнем месте в рейтинге устойчивости, на границе «желтой» и «красной» зоны, оказался Александр Дронов (Новгородская обл.). Эксперты «Минченко консалтинга» называют ход его избирательной кампании противоречивым. С одной стороны, уголовным преследованиям подвергся транспортный блок правительства Новгородской области. С другой – Дронов демонстрирует высокую активность в коммуникации с федеральными ведомствами. Один из плюсов для него – назначение бывшего начальника, экс-губернатора Андрея Никитина главой Минтранса РФ, говорится в докладе.

Среди потенциально сложных для власти регионов Калачев выделяет также Камчатский край. По его мнению, сильного конкурента у действующего губернатора Владимира Солодова нет, но нет и высокого рейтинга, а «допущенные ошибки заставляют конкурировать с самим собой». Кынев называет фактором, который может повысить шансы оппозиции в регионах, спаренные кампании, на которых избирателей будут мобилизовывать на выборы в заксобрания и гордумы. Помимо Костромской области это, по его словам, также Республика Коми, где непростая социально-экономическая ситуация.

В этом избирательном цикле характер региональной политики определяют несколько факторов, в том числе высокая активность силовых ведомств, передел собственности в рамках национализации активов, муниципальная реформа и изменение цифрового ландшафта в связи с длительными перебоями с мобильным интернетом, констатируют эксперты. В целом текущая кампания станет финальным перед выборами в Госдуму «тестом для политической машины» – голосование общерегионального уровня затронет более чем 30% избирателей по всей стране и покажет электоральное состояние «Единой России» и степень устойчивости и управляемости региональной вертикали власти, резюмируют авторы доклада «Минченко консалтинга».

