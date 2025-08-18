Эксперты назвали самые сложные губернаторские кампании

Левченко уже был губернатором, поэтому у него есть бонусы – они заключаются в известности, которой больше ни в одном регионе у кандидата от оппозиции нет, сказал «Ведомостям» политолог Александр Кынев. По его словам, шансы коммуниста могут носить исключительно случайный характер. «Если вдруг за этот период будут какие-то события, которые могут мобилизовать протестный электорат, это может повысить его шансы. Я не думаю, что он победит, поскольку для этого нужно больше возможностей, но результат может быть выше в зависимости от ситуации», – ожидает эксперт.