Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ООН впервые объявил в секторе Газа состояние катастрофического голода

К концу сентября число жителей, оказавшихся на грани выживания, превысит 640 000
Татьяна Мозолевская
Mohammed Salama / TASS
Mohammed Salama / TASS

В секторе Газа впервые официально объявлено состояние катастрофического голода, говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы и Всемирной организации здравоохранения. По данным Комплексной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), ситуация достигла критического уровня, который фиксируется при одновременном превышении трех порогов: крайней нехватки продовольствия, острого недоедания и роста смертности.

Сейчас от голода страдают более 500 000 жителей Газы. По прогнозам, к концу сентября число людей, оказавшихся на грани выживания, превысит 640 000. Еще свыше 1,5 млн жителей сектора окажутся в условиях чрезвычайной или кризисной продовольственной ситуации. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в городе Газа и на севере территории.

Отмечается стремительный рост недоедания среди детей: только в июле острым недоеданием страдали более 12 000 несовершеннолетних, почти четверть из них – в тяжелой форме. В три раза увеличилось число беременных и кормящих женщин, которым угрожает серьезная опасность. Каждый пятый ребенок рождается недоношенным или с недостаточным весом.

Агентства ООН подчеркнули, что немедленное прекращение огня и снятие ограничений на гуманитарный доступ являются ключевыми условиями для спасения жизней. «Голод необходимо остановить любой ценой», – говорится в заявлении.

21 августа минздрав Газы сообщил, что за последние сутки в больницах анклава зарегистрировано два случая смерти от голода и истощения. Всего зафиксировано 271 случай смерти, среди которых 112 – это дети.

В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа после объявления Израилем операции по захвату Газы.

За день до этого представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин заявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. По его словам, оборонное ведомство Израиля призовет на службу дополнительно около 60 000 резервистов. Им разошлют повестки в течение недели. Еще 20 000 повесток отправят позднее в августе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных