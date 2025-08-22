ООН впервые объявил в секторе Газа состояние катастрофического голода

ООН впервые объявил в секторе Газа состояние катастрофического голодаК концу сентября число жителей, оказавшихся на грани выживания, превысит 640 000
В секторе Газа впервые официально объявлено состояние катастрофического голода, говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы и Всемирной организации здравоохранения. По данным Комплексной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), ситуация достигла критического уровня, который фиксируется при одновременном превышении трех порогов: крайней нехватки продовольствия, острого недоедания и роста смертности.
Сейчас от голода страдают более 500 000 жителей Газы. По прогнозам, к концу сентября число людей, оказавшихся на грани выживания, превысит 640 000. Еще свыше 1,5 млн жителей сектора окажутся в условиях чрезвычайной или кризисной продовольственной ситуации. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в городе Газа и на севере территории.
Отмечается стремительный рост недоедания среди детей: только в июле острым недоеданием страдали более 12 000 несовершеннолетних, почти четверть из них – в тяжелой форме. В три раза увеличилось число беременных и кормящих женщин, которым угрожает серьезная опасность. Каждый пятый ребенок рождается недоношенным или с недостаточным весом.
Агентства ООН подчеркнули, что немедленное прекращение огня и снятие ограничений на гуманитарный доступ являются ключевыми условиями для спасения жизней. «Голод необходимо остановить любой ценой», – говорится в заявлении.
21 августа минздрав Газы сообщил, что за последние сутки в больницах анклава зарегистрировано два случая смерти от голода и истощения. Всего зафиксировано 271 случай смерти, среди которых 112 – это дети.
В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа после объявления Израилем операции по захвату Газы.
За день до этого представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин заявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. По его словам, оборонное ведомство Израиля призовет на службу дополнительно около 60 000 резервистов. Им разошлют повестки в течение недели. Еще 20 000 повесток отправят позднее в августе.