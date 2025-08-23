Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США направят нацгвардию в 19 штатов для борьбы с нелегальной миграцией

Солдаты станут сдерживающей силой, заявили в Пентагоне
Полина Худякова
US Air Force / Flickr
US Air Force / Flickr

Силы национальной гвардии США будут мобилизованы в 19 штатах для оказания помощи в борьбе президента Дональда Трампа с нелегальной иммиграцией и преступностью. Об этом телеканал Fox News пишет со ссылкой на представителей Пентагона и документы. 

В ближайшие недели, как подтвердили в ведомстве телеканалу, в почти два десятка штатов будут отправлены до 1700 бойцов национальной гвардии. Из документов следует, что мобилизация запланирована в Алабаме, Арканзасе, Флориде, Джорджии, Айдахо, Индиане, Айове, Луизиане, Небраске, Неваде, Нью-Мексико, Огайо, Южной Каролине, Южной Дакоте, Теннесси, Техасе, Юте, Вирджинии и Вайоминге. Планируется, что мера будет действовать с августа до середины ноября, а «значительное» число служащих нацгвардии будет сосредоточено в Техасе.

По словам представителя минобороны, солдаты фактически станут «опорой масштабных федеральных межведомственных усилий» и «видимой сдерживающей силой», заявил представитель Министерства обороны США. Военнослужащие, как ожидается, будут выполнять функции иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), связанные с работой с нелегальными мигрантами на объектах.

Трамп заявил об установлении безопасности в Вашингтоне после введения нацгвардии

Политика / Международные новости

«Обработка входящих и исходящих документов может включать сбор персональных данных, снятие отпечатков пальцев, взятие мазков ДНК и фотографирование сотрудников, содержащихся под стражей ICE», – пояснил чиновник.

В нацгвардии Вирджинии сообщили телеканалу, что сейчас мобилизовано менее 2% от утвержденного состава сил, но в ближайшие недели масштабы операций, координируемых губернаторами штатов, будут расширены. В Вирджинии около 60 солдат и летчиков начнут обучение 25 августа, чтобы приступить к службе к началу сентября, подтвердила национальная гвардия штата. Там подчеркнули, что арестами сотрудники заниматься не будут.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных