США направят нацгвардию в 19 штатов для борьбы с нелегальной миграцией

США направят нацгвардию в 19 штатов для борьбы с нелегальной миграциейСолдаты станут сдерживающей силой, заявили в Пентагоне
Силы национальной гвардии США будут мобилизованы в 19 штатах для оказания помощи в борьбе президента Дональда Трампа с нелегальной иммиграцией и преступностью. Об этом телеканал Fox News пишет со ссылкой на представителей Пентагона и документы.
В ближайшие недели, как подтвердили в ведомстве телеканалу, в почти два десятка штатов будут отправлены до 1700 бойцов национальной гвардии. Из документов следует, что мобилизация запланирована в Алабаме, Арканзасе, Флориде, Джорджии, Айдахо, Индиане, Айове, Луизиане, Небраске, Неваде, Нью-Мексико, Огайо, Южной Каролине, Южной Дакоте, Теннесси, Техасе, Юте, Вирджинии и Вайоминге. Планируется, что мера будет действовать с августа до середины ноября, а «значительное» число служащих нацгвардии будет сосредоточено в Техасе.
По словам представителя минобороны, солдаты фактически станут «опорой масштабных федеральных межведомственных усилий» и «видимой сдерживающей силой», заявил представитель Министерства обороны США. Военнослужащие, как ожидается, будут выполнять функции иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), связанные с работой с нелегальными мигрантами на объектах.
«Обработка входящих и исходящих документов может включать сбор персональных данных, снятие отпечатков пальцев, взятие мазков ДНК и фотографирование сотрудников, содержащихся под стражей ICE», – пояснил чиновник.
В нацгвардии Вирджинии сообщили телеканалу, что сейчас мобилизовано менее 2% от утвержденного состава сил, но в ближайшие недели масштабы операций, координируемых губернаторами штатов, будут расширены. В Вирджинии около 60 солдат и летчиков начнут обучение 25 августа, чтобы приступить к службе к началу сентября, подтвердила национальная гвардия штата. Там подчеркнули, что арестами сотрудники заниматься не будут.