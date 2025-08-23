США направят нацгвардию в 19 штатов для борьбы с нелегальной миграцией

В ближайшие недели, как подтвердили в ведомстве телеканалу, в почти два десятка штатов будут отправлены до 1700 бойцов национальной гвардии. Из документов следует, что мобилизация запланирована в Алабаме, Арканзасе, Флориде, Джорджии, Айдахо, Индиане, Айове, Луизиане, Небраске, Неваде, Нью-Мексико, Огайо, Южной Каролине, Южной Дакоте, Теннесси, Техасе, Юте, Вирджинии и Вайоминге. Планируется, что мера будет действовать с августа до середины ноября, а «значительное» число служащих нацгвардии будет сосредоточено в Техасе.