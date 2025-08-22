Трамп заявил об установлении безопасности в Вашингтоне после введения нацгвардии
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря развертыванию национальной гвардии и активной работе полиции округа Колумбия на территории города на этой неделе не произошло ни одного убийства. Об этом он рассказал в соцсети Truth Social.
«Толпы возвращаются, настроение высоко, наша национальная гвардия и полиция выполняют фантастическую работу. Они на месте и не играют в игры», – подчеркнул Трамп.
Он также призвал мэра Вашингтона Мюриэль Боузер «немедленно прекратить публиковать ложные и крайне неточные данные о преступности», отметив, что в противном случае возможны «ужасные последствия, включая полный захват города федеральными властями».
21 августа Трамп заявил, что намерен принять участие в патрулировании улиц американской столицы.
11 августа NBC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп рассматривает возможность размещения в Вашингтоне до 1000 служащих национальной гвардии.