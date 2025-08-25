Заявления Трампа по урегулированию на Украине. Главное

Заявления Трампа по урегулированию на Украине. ГлавноеДетали гарантий безопасности еще не обсуждались, уточнил американский президент
Президент США Дональд Трамп сообщил, что конкретные детали гарантий безопасности для Украины пока не обсуждались, но США будут задействованы в них в роли «резерва». Об этом он рассказал журналистам в Овальном кабинете.
Американский президент выразил уверенность в том, что конфликт на Украине в итоге будет завершен, хотя урегулировать его оказалось сложнее, чем он ожидал.
«Но там оказались большие личностные противоречия. Такое тоже бывает», – сказал Трамп.
О военной помощи Украине
В вопросе поддержки Киева Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «величайшим торгашом».
«Знаете, когда [бывший президент США Джо] Байден был здесь, он выделил $350 млрд Украине. Я сказал, что Зеленский – величайший торговец, которого я когда-либо встречал. Он приезжал в страну и уходил с $50 млрд каждый раз, когда приезжал сюда. Однажды ушел с $100 млрд – и в сумме уже $350 млрд».
Трамп заявил, что сейчас США не выделяют деньги Украине, но при этом продают оружие НАТО.
«Я не хочу зарабатывать на Украине – я хочу, чтобы конфликт закончился. Просто чтобы вы понимали: мы больше не теряем деньги на этом деле», – сказал он.
Трамп поделился, что некоторые члены НАТО называют его «президентом Европы» после того, как ему удалось повысить их оборонные расходы.
«Вы видели это на примере НАТО, где они согласились поднять расходы с 2 до 5%, полностью оплатив, триллионы долларов выплачены, и они уважают вашего президента», – сказал он журналистам в Белом доме.
Об обсуждении сокращения ядерных арсеналов с Россией
Трамп подчеркнул, что приезд президента РФ Владимира Путина на Аляску стал важным сигналом о его намерении добиться результата по украинскому урегулированию, и назвал визит «очень успешным».
«Мы также говорили о ракетах, о ядерном оружии, о многих других вещах, о его ограничении», – сказал Трамп.
Трамп добавил, что Вашингтон хочет привлечь к этому вопросу и Китай.
«У нас больше всего ядерного оружия, Россия на втором места, а Китай – на третьем, но Китай сильно отстает. Хотя они догонят нас через пять лет. Мы хотели бы денуклеаризировать мир», – сказал он.
О Путине
Президент США заявил, что за последнюю неделю разговаривал с Путиным. Он добавил, что каждый его разговор с ним «является хорошим».
Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон был бы в опасности, однако ему удалось этого избежать за счет взаимопонимания с Путиным. Их встреча состоялась 15 августа на Аляске в узком составе в формате «три на три». Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Глава МИД РФ Сергей Лавров по их итогам отметил, что теперь Трамп понимает необходимость устранения первопричин конфликта для его завершения.
О возможной встрече Путина и Зеленского
Трамп утверждает, что Путин якобы не готов встречаться с украинским президентом, потому что ему не нравится Зеленский.
«У меня есть люди, которые мне не нравятся, и я не хочу с ними встречаться, – добавил он. – Они действительно не любят друг друга».
25 августа Зеленский сообщил, что украинские власти в конце недели проведут встречу с американскими коллегами, чтобы обсудить возможность переговоров Москвы и Киева.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия признает Зеленского де-факто «главой режима». По его словам, в этом качестве Москва готова встречаться с ним. Лавров подчеркивал, что российский президент готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней будет «президентская повестка дня». Глава МИДа также напомнил, что в настоящее время Зеленский не является легитимным лицом, которое могло бы подписывать юридические документы об урегулировании.